Tots som immigrants? Sí

[Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Han aparegut per Sabadell un seguit d’intervencions d’art urbà amb el text “Tots som immigrants”. Crec que és una bona iniciativa.

Encara hi ha algun imbècil que creu que és català de pura sang. I algun altre que es pensa que és sabadellenc de moltes generacions. He escrit “imbècil” perquè en tots dos casos això és metafísicament impossible. Posaré el meu cas. Passo per ser un sabadellenc de tota la vida i amb pares de Sabadell de tota la vida. Un sabadellenc de soca-rel.

Anem a veure els meus vuit cognoms. Quan es va començar a criticar els catalans de supremacistes o de xarnegos, segons la dèria del crític de torn, vaig trucar al meu germà, que havia fet una recerca familiar colossal i li vaig preguntar: em podries dir quins són els nostres vuit cognoms i si són catalans o no? No m’ho havia plantejat mai però dient-me Serrano ja sospitava que la cosa era complexa. Bé, els meus vuit cognoms són: Serrano, Pla, Boira, Garcia, Blanquer, Blanquer (és repetit, què voleu que us digui), Cutrina i Garriga.

Anem a pams. Garcia, tot i que hi ha un poble català que té aquest nom, es veu ben clar que no és català. Boira podria ser català però resulta que els meus ancestres venien de Castelló. Pla podria ser català però en realitat els Pla de la família venen de Múrcia. Blanquer és típicament valencià, com Serrano. Per tant, només n’hi ha dos amb aspiracions de ser cognoms catalans del principat: Cutrina (molt rar perquè és una variant del cognom Cotrina, d’origen extremeny) i Garriga. O sigui, que molt probablement només un dels vuit és típicament català i cap sabadellenc. Això si algun no és per tapar un cognom que denota falta de “limpieza de sangre” com Blanquer. Seria llarg d’explicar.

De fet, la meva mare diu que la seva família va venir amb pastera, perquè arribaren a Barcelona a bord d’un vaixell de càrrega que havia sortit d’algun port del País Valencià.

Proveu-ho amb els vostres vuit cognoms. Segur que us adonareu que sou petaners, perquè Catalunya és una terra de pas, i des de l’edat mitjana la immigració ha estat fonamental per al país, la població de Sabadell durant anys i panys ha estat formada per un 40% o un 50% de nous sabadellencs vinguts de fora. És al·lucinant la mania que tenen alguns de parlar malament dels immigrants. O és que els sabadellencs no van haver d’immigrar en moltes èpoques de la nostra malaurada història? O és que si algun dia guanyen els malparits, la majoria de sabadellencs no haurem de tornar a exiliar-nos en massa com l’any 1939?

A casa nostra no hi ha aristocràcia per més que alguns presumeixin de possibles. Patrick Modiano va escriure “Soy un perro que hace como que tiene pedigrí”. I fa poc vaig llegir un meme que deia: “Aunque te alimentes con pedigrí, tarde o temprano irás en busca de basura”. Doncs això... El racisme només és la demostració de l’estupidesa humana. Els racistes demostren tenir un coneixement cultural igual a zero. I un argument definitiu: al capdavall tots venim d’unes mones.

