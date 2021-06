Unes 200 persones participen en una manifestació de protesta contra el canvi climàtic

Prop de 200 persones han participat aquest migdia en una marxa de protesta contra el canvi climàtic pels carrers de Sabadell. L'entitat local Regadora ha organitzat la marxa sota el lema 'Canviem el sistema, no el clima'. El col·lectiu ha exigit a l'Ajuntament, així com les empreses i partits polítics del municipi, que implantin nous models de "consum" i de "mobilitat" per "reduir la contaminació" a la ciutat. "No hi ha planeta B. Cal actuar ja", han repetit els manifestants al llarg de la jornada.

La manifestació ha començat vora les dotze del migdia a la plaça de la Creu Alta i ha travessat diversos carrers de Sabadell fins a arribar a la plaça de Sant Roc, on s'ha fet una acció simbòlica de plantar plantes. L'ambient ha estat familiar i festiu i alguns dels participants a la marxa han portat bicicletes i patinets per donar més força a les peticions de canvis en la mobilitat. A més, les Bruixes del Nord han acompanyat els manifestants al llarg del recorregut amb la seva tradicional batucada.

Mobilitat sostenible a Sabadell

Un cop a la plaça de Sant Roc, una de les membres de la Regadora ha llegit un manifest conjunt per donar per finalitzada la marxa. Des de l'entitat sabadellenca han fet una crida a la ciutadania a "posicionar-se" per "exigir" a les administracions públiques, entre elles l'Ajuntament, que facin polítiques contra el canvi climàtic "efectives". "Cal construir nous models de consum, mobilitat, relació i participació. El canvi ha de començar a Sabadell, perquè no hi ha planeta B i no tenim més marge de temps. Ja n'hi ha prou d'inoperància i de posar els beneficis econòmics per davant de la vida", deia el manifest.

Des de la Regadora també han reivindicat que la ciutat ha d'apostar per una economia "ecològica, feminista i solidària", ja que consideren que "no hi ha una altra manera de fer les coses". "Demostrem que a Sabadell ja hi ha alternatives reals al canvi climàtic", finalitzava el manifest.

