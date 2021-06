La mortalitat per Covid cau un 80%

El nombre de sabadellencs que han mort per coronavirus s’està reduint dràsticament. El mes de maig, el descens respecte a l’any anterior va ser del 79,55%, ja que es va passar de 44 a 9 defuncions segons les dades diàries recollides pel Departament de Salut. Aquest darrer mes de maig ha estat el tercer mes amb menys morts per Covid-19 en els 15 mesos que ja dura la pandèmia. Això sí, empatat amb el setembre passat, quan també van morir nou sabadellencs per aquesta malaltia.

Els mesos en què s’han produït menys defuncions van ser el juny i el juliol del 2020, amb tres i una defunció, respectivament. Aquestes darreres dades són un termòmetre per preveure què pot passar durant l’estiu que començarà a final de mes, en què tant l’avenç de la vacunació com l’augment de les temperatures previsiblement ajudaran a reduir la incidència del coronavirus, tal com recorden fonts sanitàries. El 55,2% dels veïns de Sabadell que han mort per coronavirus van traspassar entre els mesos de març (127) i abril de l’any passat (183).

561 morts

Des de la primera onada de la pandèmia fins al 3 de juny, 561 sabadellencs han mort per Covid-19, segons Salut.

Publicitat