Alumnes de Sabadell recullen més de 430 quilos de residus de la natura

Els participants a la campanya Let’s Clean up Europe! d’aquest any han recollit un total de 436 quilos de residus a diversos indrets naturals de Sabadell. Entre els dies 7 i 19 de maig, 171 alumnes de primària i ESO i 40 voluntaris de diverses entitats van prendre part en aquesta acció impulsada per l’Agència de Residus de Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament.

La xifra obtinguda, propera a la mitja tona, demostra que a l’entorn natural de la ciutat es continua abocant deixalles de forma incívica, deixant llaunes, plàstics, ampolles de vidre, cartrons, residus de runa o cablejat. A més, es continuen detectant residus no solubles com ara les tovalloletes humides d’un sol us en diversos punts de la llera del riu Ripoll.

Quan plou, els col·lectors generals no poden absorbir la totalitat de les agües i actuen els sobreeixidors, amb el que s’aboquen aigües amb contingut del residus que es llencen pel vàter. Cal incidir una vegada més, que el vàter no és una paperera.

La jornada Let’s Clean up Europe! és una acció comuna a tot Europa que té per objectiu, d’una banda, conscienciar la ciutadania sobre la quantitat de residus que es llencen de forma incontrolada a la natura. I, d’altra banda, vol promoure la recollida d'aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc.

Després del parèntesi de l’any passat provocat per la pandèmia, la represa de la campanya ha registrat els següents resultats: 26 alumnes de 5è de primària de l’escola Can Deu van netejar el bosc de Can Deu, des de l’escola fins l’ermita de Sant Julià i van recollir 25 kg de residus; 145 alumnes de 1r i 3r de l’IES Ca n’Oriac van netejar les dues bosquines del Parc Agrari i el Riu Ripoll des de l’alçada del Torrent de Colobrers fins el gual de la Clota i van recollir 240 kg de residus; un total de 20 persones voluntàries de la formació Junts per Sabadell van netejar el Torrent de Colobrers i van recollir 51 kg de residus; també 20 voluntaris i voluntàries de l’Agrupació de Defensa Forestal van netejar el Riu Ripoll al tram de Sant Oleguer i van recollir 120 kg de residus.

Altres iniciatives

Altres iniciatives ciutadanes continuen amb accions de neteja dels espais naturals. És el cas del diumenge 6 de juny, amb l’organització per part de Decathlon Sabadell d’una Jornada de Voluntariat Ambiental, al bosc de Can. La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de les associacions CIMAE (Cooperativa d’iniciatives mediambientals i educatives) i SCCL.

La jornada de neteja s’ha organitzat al mateix temps a més de 100 espais naturals de tot l’estat. Es tracta d’una activitat que es replica en altres dates en més de 40 països de tot el món on Decathlon està present.

