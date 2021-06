Renoven completament la pintura de les carreteres de Barcelona i de Terrassa

Durant tot el mes de juny renovaran la pintura de la senyalització horitzontal, a terra, de la N-150, de sud a nord i que a Sabadell està formada per les carreteres de Barcelona i de Terrassa. Els treballs van a càrrec de la Generalitat de Catalunya, que és la titular de la via, a petició de l'Ajuntament.

Amb aquesta intervenció es pinten les línies de separació de carrils, els passos de vianants, les línies de detenció i tots aquells símbols que hi ha marcats a la calçada, com les fletxes, els estops, les illetes, etc.

Les obres han començat a principis de mes i es fan a la nit, entre les 22 i les 6 h, per tal de minimitzar l'afectació al trànsit. Previsiblement s'allargaran fins al 22 de juny. Els primers trams on ja s'ha treballat són al sud de la ciutat, entre els carrers de Can Viloca, de Fatjó i Bac de Roda. La previsió és que aquestes feines arribin al final entre el 21 i el 22 de juny, quan es preveu pintar les confluències de la carretera de Terrassa amb els carrers de Turina i Sarasate, al final del nucli urbà sabadellenc per la banda nord.

Una via del 1847

El 1847 es va inaugurar el pas de la N-150 per Sabadell, una via que s'anomena carretera de Barcelona des de l'entrada pel sud de la ciutat, a la ronda de Pau Vila, fins al carrer de Sant Cugat. Cinc anys després, el 1852, la nacional va arribar fins a Terrassa i rep el nom de carretera de Terrassa des del carrer de Sant Cugat fins al carrer de Sarasate.

