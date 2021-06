Correus reprèn el servei a la zona nord de Sabadell

Els treballadors de la unitat de repartiment 4 (UR4) de Correus han tornat a repartir avui correu ordinari després de dos mesos de vaga total del servei, però no desconvoquen la vaga que es va anunciar el passat 6 d'abril i que ha afectat més de 70.000 veïns. Si bé els dotze treballadors en vaga han reprès el servei a la zona nord, mantenen la convocatòria per tornar a reprendre la mobilització si fos necessari.

Un dels portaveus dels vaguistes sosté que no s'ha arribat a cap acord amb l'empresa i que mantindran les seves reivindicacions a sobre de la taula. D'altra banda, la cap de la UR4 de Sabadell ha estat sancionada per la falsificació de documents administratius, confirmen fonts sindicals. Malgrat no s'ha arribat a cap acord formal, "l'empresa s'ha compromès de paraula" a redimensionar el servei a la UR4.

Tot i això, consideren que l'empresa ha mantingut una "actitud intransigent" amb les seves reivindicacions, que se centren en incrementar el nombre d'efectius en una unitat que denuncien que no disposa del volum de treballadors per fer front al volum de feina que assumeix.

Davant, però, "de les queixes dels veïns afectats", els treballadors han decidit reprendre el servei. En tot cas, alerten que la correspondència es continuarà acumulant: "Com no desconvoquem la vaga, l'empresa no pot contractar ningú. Arriba l'estiu i el volum de feina és elevat", sosté la portaveu. Ara caldrà organitzar tot el material acumulat– calculen que 170.000 enviaments– durant 65 dies i estimen que la normalitat no s'assolirà fins d'aquí a unes setmanes.

