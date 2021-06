Col·lapse a Correus en la represa de l'activitat dels treballadors en vaga

Malgrat la finalització de l'aturada del servei de la UR4 de Sabadell, aquest dimarts, els veïns segueixen patint les conseqüències de la vaga. I és que tot i que el servei ja s'ha reprès, la vaga encara no ha estat completament desconvocada i hi ha una gran quantitat de sabadellencs que segueixen tenint problemes per accedir a les seves cartes i paquets.

En aquest sentit, aquest dimecres encara hi ha importants cues d'usuaris a les portes de la UR4, al carrer Guadarrama 40. Tots ells venen a recollir les notificacions i paquets pendents des de fa setmanes i, en alguns casos, des de l'inici de la vaga, fa ja 66 dies.

És el cas de l'Ingrid, de Can Rull, que explica que "estic esperant les cartes de la llum, que com no la tinc domiciliada, l’haig de venir a buscar i no hi tinc accés des de fa dos mesos”. El Jose, la seva parella, lamenta que "després ens ve tot de cop i a la subministradora no li importa si et venen 60 o 70 euros de factura". Ell diu que també està esperant la renovació del carnet de conduir, sense la qual no pot circular, a més d'una multa. “No arriba res, ni tan sols les cartes del metge, que les estem esperant”, lamenta.

Les multes i citacions oficials són potser el més preocupant per la majoria dels veïns aplegats a les portes de la UR4, ja que en el millor dels casos impliquen un recàrrec si no es tramiten en un temps concret. La Maria, del barri de Can Llong, és un altre cas. Ella assumeix que la carta certificada amb informació sobre una denúncia que va demanar fa setmanes implicarà un pagament extra per no haver-se tramitat a temps. Ella va venir ja dimarts, però després de 30 minuts va desistir perquè hi havia molta cua i no hi havia moviment. També explica que "fa dos mesos que espero set paquets": "vaig trucar per telèfon perquè no venia i em van dir que estaven de vaga, i fins ara", lamenta. A més, critica el poc temps que hi ha per recollir els paquets, i critica que “només estan de les 11 a les 13 h, i hi ha molta gent que ha de treballar i no pot venir: i amb aquests paquets què fem?”.

Alguns dels casos més complexos són els que tenen a veure amb terminis pels tràmits amb l'administració. El Boka, immigrant resident a Sabadell, està esperant uns documents que havia de fer arribar a Estrangeria des de fa una setmana. Lamentablement, no ha tingut èxit, ja que la prioritat implica que primer es lliuren les cartes acumulades amb més antiguitat: “em diuen que com que són expedients del mes de maig encara no estan disponibles i que torni en un mes, però jo no tinc un mes”, es queixa. “És un problema, ho necessito urgentment, i ara hauré de tornar a trucar a Estrangeria”.

A vegades, la lentitud ha implicat que s'han hagut de buscar maneres alternatives de gestionar certs tràmits. En el cas de la Montse, de Ca n'Oriac, havia de rebre una carta certificada d’un tribunal mèdic per mantenir la baixa de la feina i aquesta estava encallada a causa de la vaga de l'UR4. "Per sort, al final ho vaig poder tramitar per email i, després de dues setmanes, m’ho van enviar a casa”. Tot i això, explica que fa més d'un mes que necessita una carta del SEPE per poder fer la declaració de la renda, i fa cua per aconseguir-la.

Comprensió amb els treballadors, tot i els problemes

La majoria dels usuaris a les cues de l'UR4, però, són comprensius amb la situació dels treballadors i entenen la necessitat de la vaga. "Entenc que necessiten més gent els treballadors de Correus", diu la Maria, tot i que lamenta que hagi de repercutir en problemes per ella i els altres ciutadans. “Les vagues són així, per tocar els nassos a la gent i que hi hagi moviment, però clar, portem ja dos mesos així”, lamenta.

D'altra banda, la Montse es posiciona completament a favor dels treballadors. Tot i que té pendents citacions mèdiques que encara no ha pogut resoldre, ella ho té clar: “l’únic que entenc és que si estan demanant més gent per poder treballar, que els hi facin cas”.

