Innovació i tecnologia, les claus de l’èxit de l'empresa Puig

La desena jornada del cicle que organitza la Fundació per la Indústria Sabadell-1559 per impulsar la Indústria 4.0 com a motor de transformació econòmica va tenir com a protagonista Puig, la gran empresa familiar catalana que lidera el sector del luxe (ven a més de 150 països i té oficines pròpies a 26 i la seva cartera de marques inclou Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier o Adolfo Domínguez).

La sessió, en format telemàtic, portava com a títol ‘Puig i la Indústria 4.0. Un nou i ambiciós pla de creixement’, i van intervenir Josep Roca, president de la Fundació per la Indústria; Christian Combeau, Industrial Managing Director de Puig; José Luis Romero, Plant Director Alcalá de Henares de Puig; Carles Miranda, mànager Indústria 4.0 i Economia Circular d’ACCIÓ, i Sara Forné, directora adjunta & export manager a Mobenia, pime industrial especialitzada en el disseny i producció de mobiliari per a la llar i el sector del contract.

Puig, experta en bellesa i moda, va assolir el 2020 unes vendes de 1.537 milions d’euros, que suposen una caiguda del 32% en relació al 2019 provocada per la pandèmia de la Covid-19.

TRES DIVISIONS

Dirigida per la tercera generació familiar, Puig ha reorganitzat la seva estructura empresarial amb la creació de tres divisions: Beauty and Fashion, Charlotte Tilbury (incorporada a mitjans del 2020) i Derma, operatives des del passat 1 de gener. La previsió de la companyia és arribar a facturar 3.000 milions d’euros l’any 2023.

Com? A través de la innovació tecnològica (fa ús de totes les tecnologies que integren la Indústria 4.0) i la inversió a les seves quatre fàbriques (2 a Catalunya, Madrid i Chartres), i, a nivell més qualitatiu, la creació de productes més sostenibles mitjançant l’eco-disseny, l’economia circular i l’eficiència en l’ús dels recursos (el marc ASG -ambiental, social i governança corporativa- és prioritari). Aposta, doncs, per un model de fabricació avançat, fonamentat en els criteris d’agilitat, eficiència i sostenibilitat.

“La tecnologia -va recordar Romero- està disponible per a moltes companyies, però la diferència competitiva és obtenir el màxim avantatge i això depèn de les persones, capacitats i actituds”.

