PSC i Podem reivindiquen el pacte de la Concòrdia: "Hem posat Sabadell en marxa"

La celebració dels dos anys del Pacte de la Concòrdia no es podrien haver escenificat a cap altre barri. Per il·lustrar la sintonia amb què arriben a la meitat de mandat municipal, l'alcaldessa, Marta Farrés (PSC) i Marta Morell (Podem), sòcies de Govern, han encaixat les mans davant dels mitjans de comunicació de la ciutat, en un acte oficial al pati de l'institut Ferran Casablancas (Concòrida). "Jo crec que això està funcionant", ha expressat la batllessa. Les dues polítiques aposten per acabar els dos anys de governança i han reivindicat els projectes que han empès des que són a l'Ajuntament i els que els queden per fer.

Farrés ha reivindicat que, abans de l'estiu, la ciutat adjudicarà un total de 20,5 milions d'euros, repartits entre 16 projectes, enter els quals la renovació de l'Skate Park, el Jardí de Campoamor, la renovació del ferm de carrers o del Parc de les Aigües. Sobre la possibilitat que Podem doni suport a la Crida i a ERC per formar un govern alternatiu, han tornat a encaixar les mans per descartar totalment la possibilitat.

Tant l'alcaldessa com Morell han insistit en la idea que la ciutat es troba en millor gestió de quan se la van trobar, abans del Govern anterior. "Tenim projectes a mitjà i a llarg termini. Hem posat Sabadell en marxa, hem traçat el rumb de la ciutat en els pròxims 20 anys", ha expressat l'alcaldessa. Per la seva banda, Morell ha definit el Govern com a "eficient" i ha posat com a exemple de la ciutat el projecte del pavelló dels Merinals.

En resposta a l'oposició, respecte a les acusacions al Govern d'apropiar-se de projectes impulsats des del mandat anterior, tant Farrés com Morell han coincidit en un missatge: "Nosaltres no només ideem i planifiquem, sinó que també executem". Totes dues també han volgut transmetre que han aconseguit rebaixar "la tensió política de la ciutat".

Han recalcat haver reduït el temps de licitació i d'adjudicació de llicències d'obres, fins al mes i mig, "quan abans era de 9 mesos"; haver renovat l'arbrat; haver impulsat l'habitatge de lloguer social, el projecte A Porta o haver estabilitzat el model de policia. "Ens estem trobant amb ganes d'invertir", ha incidit Farrés. La portaveu de Podem ha afegit que "els barris ja no estan abandonats" i que "les inversions són fruit de reivindicacions de veïns".

Publicitat