Temperatures d'estiu pel cap de setmana de l'Embassa't

Com es pot observar a la imatge, el gran escenari de l’Embassa’t ja està muntat! Per accedir al recinte, caldrà anar als accessos ubicats al carrer de Prat de la Riba. No s’hi podrà accedir des del lateral est (avinguda de Regió de Múrcia), ni des de la cara nord (avinguda d’Andreu Nin).

L’entorn del parc de Catalunya compta amb moltes places gratuïtes d’aparcament de cotxes. Tot i això, és recomanable deixar aquest espai a les persones que es desplacin des de fora de la ciutat (que seran el 65% del públic total, prop de 2.500 persones).

Per als aficionats sabadellencs, es pot arribar còmodament a la zona del parc de Catalunya amb Renfe (estació Nord) i FGC (estació La Creu Alta). També hi tenen parada els busos municipals de les línies F5, L5 i L8 i L55.

D’altra banda, pel que fa a la previsió del temps, Sabadell ja ha entrat en un cicle d’elevades temperatures. No només sembla que no hi hagi risc de pluja cap dia del festival (tret d’alguna possibilitat, moderada, el divendres), sinó que caldrà anar alerta amb la calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, superarem els 30 graus cada dia fins a la setmana vinent. Així que un barret o gorra i una ampolla d’aigua seran bons aliats.

