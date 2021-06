Un 'festi' com els d'abans de la Covid?

Avui a les 19.30 h canvia l’hora a Sabadell. En aquell just instant, endarrerirem les agulles del rellotge fins a les 19.30 h d’una tarda de juny del 2019. O gairebé. Perquè el festival Embassa’t arrenca aquesta tarda i preveu atraure prop de 5.000 persones fins diumenge.

Alerta! Aquí no som negacionistes. Mentre la Covid segueixi aquí, cal mantenir les distàncies de seguretat. Una prudència que l’organització encapçalada per Arnau Solsona ha posat en pràctica. I que podran comprovar aquells que es desplacin fins a l’escenari del parc de Catalunya. Ja a la tardor van marcar un bon gol amb un cicle de concerts a la Fira Sabadell, en què la distància entre assistents es va complir escrupolosament. Era el RES, el germà petit de l’Embassa’t. Ara arriba el germà gran, si bé adaptat a la situació.

Ho farà a un escenari veterà, però alhora abandonat els darrers anys: l’amfiteatre del parc de Catalunya. En cas que l’experiment funcioni, és més que probable que entri en el circuit musical i que el mateix Ajuntament hi munti concerts de Festa Major. I és que totes les mirades estan posades en aquest Embassa’t, com si fos un pla pilot en el qual després s’emmirallaran altres entitats a l’hora d’organitzar concerts massius. Poca broma: fins a 1.000 persones ompliran l’amfiteatre a cadascuna de les sis franges horàries a la venda. També val a dir que hi haurà màxim d’un miler, però sense Covid hi podrien caber fins a 50.000 persones.

De fet, aquests concerts seran la prova de foc de les aglomeracions en grans concerts a Sabadell. No hi ha hagut cap trobada més nombrosa que aquesta, ja que la constant i diversa programació de la Cava Urpí derivada als Jardinets té un aforament proper al centenar de persones.

D’acord, no serà un festival pre-Covid. Però començarà a assemblar-se a la vella normalitat. Ja ho van intuir els organitzadors, que sostenen que l’estiu d’enguany s’assimilarà al cèlebre Summer of love. Cal remuntar-nos als Estats Units del 1967, on el moviment contracultural generava el corrent hippie. “Després del sotrac del 2020, ens espera una dècada de resposta, en què la música posarà la seva banda sonora”, sostenen des de l’Embassa’t. De fet, han dissenyat unes samarretes –de la mà de Pol Solsona– que trobareu a la venda tant al seu web com allà mateix.

Semblen els famosos brots verds (aquells de la sortida de la crisi econòmica, us en recordeu?). Un canvi d’hora a la vella normalitat que el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, agraïa l’altre dia al mateix Arnau Solsona. “Buscarem una plaça a la qual posar-li el teu nom”. I l’alcaldessa, Marta Farrés, afegia immediatament després, riallera: “Però quan et moris, que abans no es pot per normativa”.

