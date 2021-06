La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, es compromet a millorar l'estat dels Jutjats de Sabadell

La consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, ha complert amb la seva paraula i ha estat a Sabadell en una de les seves primeres visites institucionals en el nou càrrec a la Generalitat. La necessitat de rehabilitar l'edifici dels Jutjats, que presenta altes deficiències des de fa temps, ha centrat la seva visita a la ciutat, per això s'ha compromès a "explorar totes les vies possibles" per posar-hi remei. L'advocada sabadellenca ha estat en una recepció oficial a l'Ajuntament acompanyada dels portaveus dels grups municipals i de l'alcaldessa, Marta Farrés, amb qui ha coincidit que solucionar els problemes a l'equipament és una prioritat.

Ciuró ha exposat que, per a solucionar les necessitats de l'edifici dels Jutjats, s'han posat a sobre de la taula diferents opicions. La construcció d'un bloc nou o la cessió dels terrenys municipals són dues de les possibilitats que ha contemplat com a exemples que s'estan explorant per resoldre el problema. Les ha traslladat en una reunió amb el Col·legi d'Advocats de Sabadell.

Sobre l'elevada temperatura que l'equipament assoleix durant l'estiu, ha afirmat que s'hi està posant remei amb diferents actuacions i que aquest estiu no suposarà un problema, tot i la calor que s'hi registra a l'interior. De fet, la consellera de Justícia sabadellenca ha afirmat que l'edifici actua "com una lupa" i que cal actuar-hi per a solucionar els seus problemes d'eficiència.

L'alcaldessa ha celebrat la rebuda: "És un honor tenir una altra consellera a la Generalitat després de més de 20 anys". Lourdes Ciuró, com a convidada, ha firmat el Llibre d'Honor de l'Ajuntament de Sabadell.

Al marge de la seva visita, Ciuró ha avançat algunes de les seves prioritats al capdavant de la conselleria. La promoció del Dret Civil Català n'és una, un mecanisme que ha titllat com a "modern, actualitzat, al servei de les persones i actualitzat, pel fet que reculli els canvis socials que es produeixen". Té l'objectiu que s'utilitzi més, ja que considera que "ha de ser més recurrent". També parteix amb l'objectiu de despertar les vocacions de jutges i fiscals.

Plantada de la Crida

Tots els grups municipals han estat presents a la recepció, a excepció de la Crida. A través d'un comunciat, han expressat que no hi han assistit perquè Ciuró "forma part de la vella política de l'intercanvi de cadires" i ha optat "pel seu benefici personal i partidista". Retreuen a la consellera de Justícia haver deixat "com a herència una infame llei de desnonaments exprés" i haver "optat per un pacte a l'ombra amb el PSC del 155, un partit monàrquic i hereu de la corrupció, traint el mandat del seu propi espai electoral".

