Sol i Padrís es prepara per Festa Major amb la solidaritat i el comerç local com a grans protagonistes

El barris de Sol i Padrís torna a omplir-se d’activitat aquest cap de setmana amb la celebració de la seva Festa Major. Del 5 al 7 de juny, els veïns podran gaudir d’un ampli programa d’actes pensat per a totes les edats, amb propostes que van des de la cultura popular fins a la música en directe, passant per activitats esportives, infantils i gastronòmiques. Enguany, amb el protagonisme del comerç local i la solidaritat.
"Hem organitzat per primer cop una passarel·la solidària i una tallada de cabell, on impliquem una botiga de roba del barri i tres perruqueries", exposa la Isabel Gallardo, organitzadora de la festa. Els fons recaptats aniran destinats a l'Associació per la Ictiosi, una malaltia que pateix una nena del barri. Amb 27 models a la desfilada, tothom qui vulgui podrà tallar-se els cabells a peu de carrer. Com a novetats també es durà a terme una fira d'artesania i alimentació i un vespreig per a joves la tarda de dissabte. Tampoc faltaran els plats tradicionals de la festa de cada any: la festa de l'Escuma i el Holi, la botifarrada o el ball.
La festa arrenca divendres a la tarda amb una sessió de zumba oberta a tothom i el tradicional repic de campanes de l’església de Sant Oleguer. Tot seguit, les Bruixes del Nord protagonitzaran la batucada i la cercavila d’inici de festa, que donarà pas al pregó. La jornada culminarà amb una gran botifarrada popular i un ball amenitzat pel grup Platinum.
El dissabte serà el dia amb més activitat. Al matí hi haurà una xocolatada popular, un taller de meditació, jocs de rol, una ballada dels Gegants de Gràcia, una jornada de portes obertes de pickleball i diverses activitats infantils, entre les quals tallers de pintura, concurs de dibuix i animació amb personatges Disney i globoflèxia. A la tarda, la programació continuarà amb més jocs de rol, exhibicions de ball, una tarda jove, actuacions de sevillanes, una barbacoa popular i una exhibició de Bollywood. La jornada acabarà amb el tradicional lluïment de les Bruixes del Nord, una nit jove amb DJ Ruiz Dani i un gran ball amb l’orquestra Miris Way.
La cultura popular tornarà a ser protagonista diumenge al matí amb una ballada de sardanes, un taller de màgia, una missa en record dels difunts i una sessió de contacontes. Un dels actes més esperats serà la Festa Holi i Festa Escuma amb música de DJ Ruiz Dani, que omplirà de color el carrer Sol i Padrís. A la tarda, els assistents podran gaudir d’una passarel·la de moda amb comerços del barri, ball en línia, ball country, música en directe amb el Duo Taxi Gong i una degustació de rom cremat. El punt final de la Festa Major arribarà a les 22.15 hores amb un castell de focs artificials al costat de la pista de petanca.
Durant tot el cap de setmana també es podrà visitar una exposició de pintura i ceràmica al vestíbul del Centre Cívic, una fira d’artesania i alimentació, així com el servei de bar organitzat per l’Associació de Veïns. Paral·lelament, se celebraran els tornejos de tennis i pàdel de Festa Major.