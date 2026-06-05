Espronceda se'n va de festa amb el sopar popular com a estrella del programa

El barri d’Espronceda de Sabadell celebra els dies 5, 6 i 7 de juny la seva Festa Major, una cita que omple la plaça Rogelio Soto d’activitats culturals, espectacles de foc i propostes familiars. L’organització va a càrrec del Casal Cívic Rogelio Soto, l’Associació de Veïns d’Espronceda i el grup de foc DAMNATUS, amb la col·laboració de diverses entitats locals.
La festa comença divendres a la tarda amb música ambient i la decoració de la plaça. A les 21.15 h es farà el pregó, seguit de la lectura d’un poema de García Lorca. El grup Damnatus presentarà l’espectacle de foc Via Inferna, que donarà pas al tradicional correfoc pels carrers del barri. La jornada es tancarà amb música disco per a tots els públics.
El dissabte al matí estarà dedicat a activitats familiars, amb tallers de reciclatge, jocs infantils i propostes vinculades al Dia Mundial del Medi Ambient. A la tarda, el veïnat podrà participar en un karaoke obert a totes les edats. A les 21.30 h se celebrarà el sopar popular, amb un menú complet a preu assequible, i la nit clourà amb ball d’orquestra.
El diumenge començarà amb una xocolatada i continuarà amb tallers creatius per a infants i adolescents, incloent-hi la possibilitat de pintar una motxilla o una samarreta. La festa de l’escuma marcarà el migdia. A la tarda, la plaça es convertirà en un escenari de dansa amb balls de saló, dansa tradicional, zumba i actuacions de grups locals. La festa es tancarà amb un petit espectacle pirotècnic a càrrec de Damnatus.