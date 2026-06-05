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Sabadell

FOTOS | Intervenció dels Bombers per la caiguda d'un tros de façana al Centre de Sabadell

Els fets han tingut lloc aquest matí i no hi ha hagut ferits

  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre -
Publicat el 05 de juny de 2026 a les 11:11

Els Bombers de la Generalitat han intervingut aquest matí en una façana que s'ha desprès parcialment en un edifici del Centre de Sabadell. Els fets han tingut lloc aquest matí al raval de Fora, poc abans de les 9 h, i la Policia Municipal de Sabadell ha emès l'avís al cos de rescat perquè fessin les actuacions pertinents. Tal com informen fonts dels Bombers, s'ha dut a terme un sanejament de façana a l'altura de la tercera planta de l'habitatge, després que caiguessin algunes totxanes a la via pública. També asseguren que "caldria fer-ne una revisió més acurada" i, ara, el manteniment és responsabilitat de la propietat, que ja ha estat alertada pels efectius. En l'incident, que no ha tingut ferits, hi han treballat l'autoescala i una segona dotació de suport. 

Fotos de Juanma Peláez

  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre
  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre
  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre
  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre
  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre
  • Intervenció dels Bombers en un domicili del Centre
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