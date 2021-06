Josep Maria Manyosa, nou president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell

Josep Maria Manyosa és el nou president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. Substitueix en el càrrec Joan B. Casas, tots dos economistes sabadellencs. "És un honor que m'hagin proposat com a president, sobretot en substitució d'una persona tan rellevant com Joan B. Casas. Ocupar el seu lloc és un honor", assegura el nou president.

Des de la creació de la fundació, el 2013, Casas ha ocupat la presidència durant el mandat de vuit anys que contemplen els estatuts. Aquest passat dijous, el patronat de la fundació es va reunir de forma extraordinària per renovar la presidència i també es va nomenar l'expresident de la Creu Roja de Sabadell, Josep Masip, com a vicepresident, i el científic Manel Sabés de secretari.

Manyosa (1957) és llicenciat en Ciències Empresarials, economista i auditor. Professionalment ha estat vinculat al sector bancari i també ha ocupat càrrecs de responsabilitat al grup CASSA. Actualment està jubilat però continua sent un membre actiu del teixit social sabadellenc, sense anar més lluny, com a president de la UES, un càrrec que preveu mantenir durant l'any que li queda de mandat amb la intenció de completar els objectius marcats.

El sabadellenc entoma el repte amb la voluntat de garantir la continuïtat de la institució, assegurar els ingressos de la fundació i tenir més rellevància en l'entorn. Per Josep Maria Manyosa "és un goig i un honor poder servir a la ciutat que he servit tota la vida i on hi he treballat", en referència a les dues institucions que ara presidirà. El nou president de la Fundació 1859 Caixa Sabadell creu que ha estat proposat en el càrrec per la seva trajectòria professional, especialment vinculada en diferents etapes a la desapareguda caixa d'estalvis sabadellenca.

Vinculat a Caixa Sabadell

Manyosa va formar part dels òrgans de govern de Caixa Sabadell en representació de la secció local de la Creu Roja. Més tard va presidir la comissió de control de l'entitat del 2001 al 2010 fins que va passar a ser Unnim, on també va ser membre de la mateixa comissió fins que la fusió de les caixes catalanes es va extingir el 2013. El 2018 va entrar de nou al món Caixa Sabadell, aleshores ja com a representant de la UES en el patronat de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, que recull el llegat de la institució.

