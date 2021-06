El cafè, amb gotes, si us plau

[Pep Marès, mediador i gestor cultural]

Avui, si em permeteu, faré autobombo i parlaré sobre una de les activitats que hem organitzat a la Xarxa Onion per conversar d’una forma propera amb professionals de referència al seu sector, l’activitat ha pres el nom de Cafè amb gotes. Les gotes aquí esdevenen metàfora de Know How i el valor que aporten les persones convidades, fet que ens ha de permetre conversar, aprendre i compartir experteses. En un clima proper i personalitzat – això sí, amb les distàncies justes i mesures oportunes que ens permeten a cada moment– es pretén generar un entorn idoni per inspirar-nos, trobar possibles aliances i adquirir coneixements per seguir el difícil però estimulant món de l’emprenedoria.

El primer Cafè amb gotes, el passat 6 de maig, Josep Rof, columnista d’aquest diari amb més de trenta anys d’experiència com a director general d’empreses de tecnologia, un professional que ha creat i reorganitzat múltiples empreses internacionals ens va explicar la S d’Innovació. El dijous passat, 3 de juny, Oriol Bausà, director de b2brouter, ens va explicar la figura de l’emprenedor pobre i com ho ha fet per arribar a 111 països, operar en 12 llengües i superar els 120.000 usuaris. Amb ell vam poder conversar i aprendre com aquest no és un camí fàcil ni ràpid sinó que és fruit de la perseverança i la paciència, i per tant com aquell que fa un brou cal tenir els millors ingredients i coure’ls a foc lent.

El proper 1 de juliol (exacte, els Cafès amb gotes els fem el primer dijous de cada mes al Cafè Factory de Sabadell) no us perdeu la propera sessió de la mà de Marta Pontnou. Ella, com jo, també ve de comarques no de l’Empordà sinó de Santa Coloma de Queralt (Baixa Segarra) i ara viu a la capital del món. Pontnou és assessora d’imatge i ens explicarà la seva experiència amb @thepontnouagency, una agència especialitzada en assessorament d’imatge i empoderament femení. Les gotes del cafè amb la Marta ens permetran apropar-nos a l’estilisme, la moda i a l’emprenedoria. I saber com aquesta pubilla catalana emprenedora ha pogut assessorar des de CEOs, advocades fins al president Pere Aragonès.

Un format com el que hem pensat et permet poder parar un moment i deixar d’atendre les urgències del dia a dia. És l’excusa perfecta per retrobar-te amb gent del sector, en aquest cas les persones que formem part de la Xarxa Onion (segueixo fent autobombo i us animo a fer-vos socis i sòcies i a participar-hi). El nostre és un entorn proper que et permet conversar i compartir reptes i preocupacions. Converses que t’aporten diferents punts de vista, opinions o suggeriments i que fins i tot a vegades donen resposta a un fet o situació que et treia de polleguera, a voltes res millor que la visió d’una persona externa per enfocar un problema intern amb una nova mirada. Altres vegades en sorgeixen col·laboracions i negocis entre els/les presents. Aquest és un espai per aprendre: les gotes fins al moment ens han servit per saber com incorporar innovació i molt important que innovació no és (només) tecnologia; hem après que per tenir èxit que cal perseverança i focalitzar, emprendre no és un plat de menjar fast food, sinó més aviat tot el contrari, un plat slow food que s’ha cuit a foc lent. Ja tinc ganes de saber què aprendrem el proper dijous!

En definitiva, el Cafè amb gotes ha servit a la Xarxa Onion per retrobar-nos físicament, per tornar a mirar-nos als ulls, reforçar aliances, conèixer gent nova, aprendre sobre camps diversos, parlar i conversar sense una pantalla pel mig, compartir inquietuds, preocupacions, però també èxits i encerts que per sort també n’hi ha tot i la situació que hem viscut. Al meu entendre aquest és un format de trobada pròxim que personalment crec s’ha de fomentar més i per exemple fer-ho també al sector de l’esport o la cultura. Deixem el glamur a un costat, els pedestals per escoltar des de baix lliçons magistrals a l’altre i les presentacions en pantalla apagades, ara volem ser pròxims, conversar cara a cara i compartir vivències i experteses. A partir d’ara, a la Xarxa Onion, i espero que a més espais de Sabadell (empresarials, culturals, socials...), el cafè amb gotes, si us plau.

