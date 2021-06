L'Ajuntament assegura que estava en negociacions per comprar el bloc de pisos ocupat per la PAH aquest matí

L'Ajuntament de Sabadell assegura que estava negociant per comprar el bloc sencer d'habitatges que ha ocupat aquest matí la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) en el número 87 del carrer Calderón, al Centre de la ciutat. Des de l'executiu municipal asseguren que havien iniciat el procés per comprar els pisos amb diners públics, a través del dret de tanteig i retracte. L'objectiu era destinar en aquest bloc de pisos les famílies que han demanat un habitatge a la Mesa d'Emergència.

El regidor d'Habitatge de Sabadell, Eloi Cortés, ha mostrat la seva desaprovació amb l'acció de la PAH i, fins i tot, ha parlat amb algun activista per explicar-li que estaven negociant la compra de l'immoble, conegut com a Bloc Masachs. A través de Twitter també ha mostrat la seva disconformitat amb l'ocupació, que podria complicar la compra de l'habitatge per part de l'Ajuntament.

No us puc felicitar perquè esteu ocupant uns pisos que justament estàvem en procés de comprar des de l'ajuntament, amb recursos públics, per poder-los posar a la Mesa d'Emergència. https://t.co/1c78Kt3XDu — Eloi Cortés Serra (@eloicortes) June 12, 2021

L'immoble pertany a un gran tenidor

Així mateix, des de l'Ajuntament admeten que el bloc de pisos és propietat d'un gran tenidor. De fet, és de Cerberus, fons que es va quedar amb bona part de les oficines del BBVA. Dit això, la PAH ja ha ocupat sis edificis a Sabadell per posar-los en mans de famílies "sense alternativa habitacional". Coincidint amb el desè aniversari de la plataforma, aquest matí han decidit apoderar-se del bloc del carrer Calderón.

