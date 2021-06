Morell (Podem): “M’agradaria que ERC tingués l’actitud que té a l’Ajuntament de Barcelona”

El juny de 2019, després del pacte amb el PSC, el barri on viu la portaveu de Podem, Marta Morell, apareixia ple pintades que l’acusaven de vendre’s per un sou i de pactar amb la corrupció. Una setmana més tard, era escoltada a la sortida de l’Ajuntament, enmig d’una manifestació. “Va ser un error que ERC i la Crida no ho condemnessin, quan sí que ho van fer grups polítics que consideo de dretes”, mira enrere l’actual segona tinenta d’alcaldessa, al capdavant de Feminisme, Benestar Animal i Participació.

Dos anys més tard, Morell està orgullosa –recalca– d’haver format “un pacte sòlid per formar un Govern que, tot i que està format per dos partits diferents, posa la ciutat per davant”. Per a ella, és un executiu feminista, “que posa al centre les violències masclistes i les discriminacions LGTBI.

Morell confia que els dos anys de mandat que queden serveixin per complir amb els objectius i els acords programàtics.

Podem rep crítiques per formar Govern amb el suport extern de Junts per Sabadell, amb dos assessors municipals. Precisament, després de les eleccions, el motiu principal que va al·legar Morell per no donar l’alcaldia a ERC, tal com recorda ara, va ser que no li asseguraven tenir “un Govern amb forces de dretes com Junts”.

Respon als retrets amb contundència: “El Govern continua sent únicament i exclusiva de PSC i Podem. Junts és un grup de l’oposició que ha aprovat els pressupostos i el Pla Post-Covid, amb incidència a través dels seus eixos programàtics. Sempre ho dic, ja m’hauria agradat haver-ho aprovat amb els partits d’esquerres”. El portaveu de Junts, Lluís Matas, però, no se sent part de l’oposició.

Reconeix que s’han tensat les relacions amb els republicans i la Crida. “M’agradaria que ERC tingués l’actitud que té a l’Ajuntament de Barcelona, que aprova pressuipostos del govern en minoria de l’Ada Colau i el PSC, que és la mateixa fòrmula que tenim aquí”. Espera, en qualsevol cas, que la relació no sigui irreconciliable

