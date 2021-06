Sabadell està en marxa, la ciutat funciona

[Marta Farrés, alcaldessa de Sabadell]

El proper 15 de juny es compliran dos anys del govern de coalició entre PSC i Podem. Han estat dos anys intensos en què hem treballat per assolir l’objectiu fonamental que ens havíem marcat com a govern: millorar la qualitat de vida de la ciutadania. Ho hem fet enmig d’una pandèmia terrible i inesperada, que s’ha emportat les vides de centenars de sabadellencs i sabadellenques. El meu primer record és per a tots ells i per a les seves famílies.

Els efectes devastadors de la pandèmia també s’han deixat notar en tots els àmbits de les nostres vides: en la manera de fer servir l’espai públic, en l’economia, en la cultura, en la nostra manera de viure, en definitiva.

Malgrat el dolor i la incertesa, des del govern municipal hi hem plantat cara, esmerçant tot l’esforç per garantir els serveis públics i donar resposta a les necessitats més urgents. I, paral·lelament, ens hem preocupat perquè la ciutat no s’aturés. Tot i la crisi sanitària, calia continuar implantant millores i vetllar perquè, un cop superada la pandèmia, Sabadell estigués preparat per aprofitar totes les oportunitats. El ressorgiment no ens podia agafar amb el peu canviat.

Sabíem que les mancances eren moltes i calia donar-hi resposta. Vam posar-nos des del primer dia a la tasca de posar en marxa la ciutat, reactivar el diàleg amb entitats, planificar nous projectes i posar la maquinària municipal en funcionament per executar-los i fer-los realitat. El repte era enorme. I el resultat, molt engrescador: estem complint, aquest govern funciona.

Per això vull agrair la dedicació dels meus companys i companyes al govern municipal, sobretot a la tinenta d’alcaldessa Marta Morell, amb qui fa dos anys vam signar el Pacte de la Concòrdia. Ens unia la voluntat de posar Sabadell per sobre de qualsevol altre interès i les ganes de treballar per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de tots els barris. El balanç de gestió comuna és més que positiu. I ha estat possible gràcies als treballadors i treballadores municipals, que han estat una peça fonamental en aquesta tasca. Sense ells, res de tot això seria una realitat.

Crec sincerament que hem estat eficients i les millores són evidents al carrer. Hem iniciat dues de les vuit promocions d’habitatge de lloguer protegit que començarem a construir aquest mandat. Hem posat en marxa la Policia de Districte, que fa de Sabadell un lloc més segur i reforça també la percepció de seguretat entre la ciutadania. Hem col·locat càmeres a l’espai públic per prevenir l’incivisme. Hem iniciat la renovació de l’enllumenat a tota la ciutat, estem millorant la neteja, hem renovat les àrees de joc infantil i els arbres i el verd són cada cop més presents arreu.

Estem fent que les coses passin. I per això en les properes setmanes tramitarem projectes d’obres públiques de més de 20 milions d’euros. Això feia molts anys que no passava a Sabadell. Els propers mesos iniciarem les obres del parc de les Aigües, del parc del Nord i del carrer de la Indústria, entre d’altres, i continuarem treballant per començar-ne d’altres, com el jardí de Campoamor, la plaça de la Fuensanta, el Pavelló dels Merinals o el Portal Sud.

Sense oblidar els projectes que tenim previstos a més llarg termini. Com les escoles de Restauració i de Flequeria, la transformació de la zona sud o el desenvolupament de l’Àmbit Gran Via-Ripoll, que han de marcar el futur de la ciutat.

Amb tot, millorem la vida de la ciutadania i alhora Sabadell recupera capitalitat i lideratge. Volem ser referents amb projectes com un nou grau d’infermeria públic que estem impulsant de la mà del Taulí i la UAB o també amb el hub d’aeronàutica, que treballem amb diferents organismes i institucions.

El treball col·laboratiu ha estat, de fet, la base i el motor d’aquests dos anys de gestió en què hem treballat molt, moltíssim, liderant des del govern, però també sumant tot el talent possible. Parlant, escoltant, recollint propostes. Gràcies a tots els qui, en aquest temps, ens heu fet costat perquè Sabadell avanci.

Han estat dos anys en què no hem parat ni un sol minut. Hem posat la roda en funcionament i no volem ni permetrem que s’aturi. Treballem per deixar la ciutat millor que quan vam arribar, amb més igualtat i progrés per a tothom. Som en el camí. Sabadell està en marxa.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

Publicitat