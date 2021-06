S'enviaran més de 50.000 xeringues a Cuba per la vacunació contra la Covid-19

El Casal Cubà de Sabadell ha presentat aquest matí el balanç final de la campanya de xeringues per Cuba organitzada per l'ONG Sodepaz, en la qual han participat més de 22 entitats sabadellenques. S'ha aconseguit recaptar un total de 4.400 euros, que es tradueixen en 53.280 xeringues que serviran per immunitzar contra la Covid-19 a 17.760 persones. Cal explicar que la iniciativa es va dur a terme, perquè Cuba no disposa de xeringues per culpa del bloqueig per part dels Estats Units, tot i que el país sud-americà compta amb cinc vacunes pròpies contra el virus.

Tere Ibáñez, secretaria del Casal Cubà, ha agraït la participació de la ciutadania sabadellenca i ha explicat que a partir de dimarts, dia 15 de juny, el Casal Cubà enviarà les xeringues a Sodepaz perquè puguin ser traslladades directament a Cuba.

Dit això, a l'Estat espanyol, Sodepaz, a través de la campanya Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida, ha recaptat 2 milions de xeringues. La previsió inicial era d'un milió d'unitats d'aquest material mèdic. A Europa, països com Alemanya, Luxemburg, França i Suïssa també s'han adherit a la campanya.

Crítiques a l'Ajuntament

D'altra banda, Tere Ibánez ha afirmat que l'Ajuntament de Sabadell no ha fet "cap" donació al Casal Cubà i ni tan sols s'ha sumat a la campanya catalana del Fons de Cooperació al Desenvolupament que té la intenció d'aconseguir 40.000 euros entre els consistoris catalans per aconseguir xeringues. "No entenem les seves explicacions, que es basen a dir que hi ha una normativa que els hi prohibeix fer una donació. Estem molt decebuts", ha afirmat Ibáñez.

Per la seva banda, la portaveu de la Crida a Sabadell, Nani Valero, que estava present en l'acte, ha fet l'incís que el bloqueig no és per part de l'Ajuntament, sinó per part del govern municipal de PSC i Podem.

