Els Manel emocionen el públic de l'Embassa't després de penjar el 'sold out'

Deu anys més tard, els Manel han tornat a l'Embassa't. La banda barcelonina, la joia de la corona del cartell del festival de música d'enguany, va actuar ahir davant de més d'un miler de persones, entregades des de l'inici amb les cançons del grup. De fet, es va penjar el sold out i l'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell mostrava les seves millors gales. Els food trucks estaven plens i totes les localitats estaven ocupades.

El concert, que va començar cap a tres quarts de deu de la nit, va tenir una duració d'una hora i mitja. Molts assistents demanaven als Manel que no acabessin al concert i que cantessin alguna de les cançons més típiques. Tanmateix, senzills com Al Mar i Aniversari no van sonar. La banda va apostar per cançons més de 'segona fila', com per exemple Teresa Rampell, L'amant malalta i Els entusiasmats.

Això sí, el moment àlgid de la nit va tenir lloc en una de les cançons més conegudes de la banda: Boy Band. El públic es va aixecar de les seves cadires i van ballar i cantar des de la primera lletra fins a l'última del tema musical. De fet, les lletres són un element clau dels senzills dels Manel, tot i que Martí Maymó, baixista de la banda, explicava fa uns dies al D.S. que no són d'explicar el seu significat, sinó que prefereixen que cada amant del grup tregui les seves pròpies conclusions.

"Visca l'estiu, visca la vacuna i visca l'Embassa't", va dir Guillem Gispert, cantant de la banda, per posar punt final a l'emotiu concert. Sens dubte, els Manel són sempre una assegurança de vida pels promotors de l'Embassa't. Així mateix, per sort pels fanàtics de la música, avui encara hi ha més concerts. Aquesta tarda és el torn de la cantant sabadellenca Lu Rois (19:30 h), T.Modet i de Maria Arnal i Marcel Bagés, que posaran la cirereta del pastís a l'Embassa't d'enguany.

Caps de cartell a l'Embassa't 2011

D'altra banda, cal dir que els Manel van ser caps de cartell a l'Embassa't del 2011 (4a edició). Fins a 1.750 veus van omplir la Bassa de Sant Oleguer aquell 11 de juliol. Els músics venien d’actuar a Maó i al PopArb (Arbúcies). Així que van arribar de bòlit al matí, a fer les proves. Al davant seu, una piscina plena de famílies banyant-se. Ja al vespre, els Manel van fer molta relació amb els Sense Sal, perquè els membres del jove grup terrassenc els havien portat la seva maqueta.

