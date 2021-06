Posar la rentadora de nit, prohibit a Sabadell

Sabadell no permet posar la rentadora a la nit, coincidint amb els trams més econòmics de la nova factura de la llum. L’ordenança municipal reguladora del soroll així ho recull: està prohibit l’ús d’electrodomèstics sorollosos, com ara rentadores, aspiradores o assecadors de cabell, entre les 21 h i les 8h. Tanmateix, la normativa municipal ja estableix que els valors límit durant les hores nocturnes en les relacions de veïnat (com ara l’ús d’aquests electrodomèstics) és de 30 decibels de 23 h a 7 h.

Una rentadora genera de 50 a 70 decibels en el seu cicle de rentatge, però durant el centrifugat pot assolir els 70 decibels, segons dades de l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). Així, és incompatible l’ús d’aquests electrodomèstics durant les hores de tarifa vall.

Les sancions per aquestes infraccions poden ser de fins a 600 euros –si són lleus– i de 901 a 12.000 euros en casos més greus, superant els valors límit entre 5 i 10 unitats. L’ordenança de civisme i convivència que el Govern sabadellenc amb els agents implicats està redactant també regularà aquests conflictes veïnals i altres casos. “Es protegirà la franja horària nocturna”, avancen fonts municipals.

Nits i caps de setmana

La nova factura de la llum, que ha entrat en vigor aquest mes de juny, introdueix tres trams horaris i diferents tarifes: punta, pla i vall i dues potències elèctriques. El període d’hora punta és el més car i es distribueix entre les 10 h i les 14 h i entre les 18 h i les 22 h de dilluns a divendres no festius.

El període pla, menys car, és de 8 h a 10 h del matí, de 14 h a 18 h de la tarda, i de 22 h a 24 h de la nit. I el període vall, amb un preu més reduït, està comprès entre mitjanit i les 8 h del matí i dissabtes, diumenges i festius d’àmbit estatal.

És a dir: a partir d’ara és més econòmic concentrar les activitats domèstiques que requereixen subministrament elèctric els caps de setmana o durant la nit. La nova factura de la llum afecta tots els consumidors d’electricitat. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) preveu que els canvis en la factura de la llum provoquin una reducció d’un 3,4% per a 19 milions de consumidors. Els consumidors domèstics poden contractar dues potències diferents, una per als períodes punta i pla i una altra per al període vall.

