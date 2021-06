El nou 'skate park' estarà enllestit a principi de l'any vinent

Sabadell tornarà a tenir skate park a principis de l'any que ve després que l'actual està gairebé desmantellat des de fa dos mesos i mig. A final de març l'Ajuntament va retirar les estructures per seguretat ja que estaven en mal estat. La Junta de Govern Local ha aprovat aquest dilluns el projecte de renovació de l'equipament, que té un pressupost de 195.000 euros. Es preveu que les obres comencin entre els mesos de novembre i desembre i tenen una durada prevista de dos mesos, de manera que a tot estirar es preveu tenir-lo enllestit el primer trimestre del 2022.

La principal novetat del nou skate park és que es construirà amb formigó allà mateix, sense tenir mòduls prefabricats com fins ara. D'aquesta manera es busca que sigui més resistent i duri més temps. Als elements que ja hi havia abans, que es faran de nou i adaptats a l'actualitat, se n'afegiran d'altres, així com baranes, tant per a la pràctica dels esports de rodes com de protecció.

Des del consistori remarquen la idea que serà un parc de patinatge perquè està pensat per donar servei a usuaris de diferents edats i esports, ja sigui perquè utilitzen skates, patins, patinets o bicicletes.

Millora de l'accés

El projecte de reforma de l'skate park també preveu millorar el camí d'accés des de la plaça de Matagalpa. Tanmateix, també es posarà una barana de fusta per tancar la zona de bicitrial. I es plantaran plantes arbustives i hidrosembra al talús del passeig d'Aragó.

El pressupost municipal del 2020 va incloure una partida de 10.000 euros per fer l’estudi per refer la instal·lació, i el d’aquest 2021 en preveu una altra de 190.000 euros per construir-lo de nou, tal com va aprovar el ple del 5 de novembre del 2020 per unanimitat a partir d’una moció presentada per ERC i Ciutadans.

