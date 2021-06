Tornem a l’amfiteatre

[Josep Mercadé, periodista]

Ara més que mai cerquem espais amplis on poder estar junts però a la vegada separats. Gaudir de la companyia de molta gent però amb distància. Refer el nostre llarg aïllament amb prudència per anar guanyant, de mica en mica, les posicions a les quals la pandèmia ens ha fet renunciar. Si, a més, tornem a donar sentit a espais que havien quedat en desús, la tornada a la normalitat ens permet recuperar allò que teníem oblidat.

I això és el que ha passat aquest cap de setmana amb el festival Embassa’t. Gràcies a les conseqüències de la pandèmia i a la necessitat de disposar d’espais més oberts, el vell amfiteatre del parc de Catalunya ha tornat a brillar dècades després d’haver acollit actes multitudinaris com la festa que organitzava l’emissora de ràdio Màxima FM. Amb un aforament superior a les 40.000 persones, aquest és un dels espais de referència a la comarca.

En plena ressaca de la pandèmia, esmentar aquestes xifres ens fa posar la pell de gallina. Si voleu, encara ens podem esgarrifar més. Els lectors més grans potser recordaran aquells primers concerts de Festa Major quan el parc de Catalunya encara no era el que és ara. Hem de viatjar fins al setembre del 1982 per recordar el memorable concert de La Trinca que va aplegar desenes i desenes de milers de persones. Es va parlar de més de 100.000. Però aquells anys de l’alcaldia de l’Antoni Farrés n’hi va haver més, de concerts massius, un per any, Els Pets, Miguel Bosé, Rosa López . Sempre amb les mateixes característiques: aforament lliure i gratuït i amb l’ai el cor per si es produïen accidents.

I ara tornem a la realitat del moment present. Malgrat els condicionants que ens ha imposat el coronavirus, iniciem una nova etapa que ens permet reviure, a escala molt reduïda, el que havien estat aquells concerts i actes com ara la Festa Holi que, en horari diürn, també sembrava la disbauxa en aquest magnífic espai que els autors del projecte del parc de Catalunya van tenir l’encert de dissenyar.

Cal, doncs, que la ciutat es torni a fer seu l’amfiteatre com ho ha fet el festival Embassa’t, a qui desitjo llarga vida. L’any vinent, si hi tornen, com sembla que així serà, pot ser un bon moment, ja que el 21 de març del 2022 farà 30 anys de la inauguració del parc de Catalunya. Després del que hem passat, hauria de ser una bona excusa per celebrar-ho ara que el nostre pulmó verd està plenament consolidat.

Publicitat