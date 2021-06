La nit vol recuperar-se ràpid després d’un llarg tancament

Torna la música a les pistes de ball. Abans de Sant Joan, el 21 de juny, discoteques i bars musicals aixecaran la persiana després de 15 mesos de tancament acumulats, fins a les 3.30 h de la matinada. A Sabadell, hi ha una dotzena d’establiments amb llicència d’oci nocturn.

“Tenim la il·lusió de fer una reinauguració”, comenta José Luís Castet, un dels responsables de la discoteca La Nit. “Serà molt emocionant i a veure si és per sempre!”, esclatava d’il·lusió Míriam Alonso, responsable del bar Musical.

Des del sector es confia que la reobertura ajudi a frenar l’augment de botellons i d’incivisme. “És millor que estigui obert i hi hagi control que no pas que s’omplin les places i les platges”, destaca el president del Gremi Comarcal d’Hostaleria, Jordi Roca. La decisió del Procicat també tindrà repercussions econòmiques positives per la ciutat, segons defensa: “Econòmicament es notarà! Això és aire fresc, és respirar”.

Roca argumenta que hi haurà molts sabadellencs que, esperonats per “poder fer unes copes”, sortiran a sopar per la ciutat, en comptes d’anar a Barcelona.

Però, com serà la reobertura? Al llarg de dimecres es van ultimar alguns detalls: es permetrà un 50% d’aforament a l’interior, mentre que a l’exterior no hi haurà límit; el ball estarà permès sempre que sigui amb mascareta i sense consumir; i els establiments tindran l’obligació de registrar electrònicament les dades dels clients, per fer-ne seguiment epidemiològic en cas d’un positiu. Per fer copes a la barra s’haurà de respectar una distància d’un metre i mig ; a les taules, hi haurà d’haver un màxim de 6 persones a l’interior i de 10 a l’exterior.

“Hi haurà un període d’adaptació. S’arreglarà. Tornarem”, confia el responsable de La Nit. Per complir les mesures, els establiments tindran un responsable.

Ara bé, la ressaca serà dura. L’eufòria per a l’obertura no canvia la situació límit que viuen els locals, molts dels quals no podran aixecar tots els ERTOs: “Som un dels sectors més afectats. Econòmicament ha estat un desastre”, expressa Alonso.

“El 50% de l’aforament és misèria per fer front a les pèrdues que tenim des del mes de març”, afirma Antonia Peña, copropietària del Sabadebidoo, que té llicència de discoteca. Denuncia que obrir fins a les 3.30 h de la matinada és insuficient, ja que coincideixen amb els bars musicals. "Hi ha molta gent que va a la discoteca després del bar musical. Hem de poder obrir més tard per diferenciar-nos", replica.

