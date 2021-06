Mig centenar de treballadors al carrer per l'ERO de l'empresa La Neteja

L'empresa La Neteja, de Sabadell, ha presentat a la plantilla un expedient de regulació d'ocupació (ERO) de tancament després de 40 anys en funcionament i que afecta la plantilla, formada per mig centenar de treballadors. Així ho apunten fonts sindicals, que asseguren que la firma no ha abonat la nòmina corresponent al mes de maig i que tampoc preveu fer-ho amb la de juny.

Des de la CNT afegeixen que les empleats estan obligades a seguir treballat fins que duri el procediment legal de l'ERO, donat que si no no podrien acollir-se a les prestacions per desocupació corresponents. El sindicat ha instat l'advocat de la firma a què exoneri la plantilla de treballar per poder buscar feina. L'empresa no s'ha pronunciat al respecte.

El sindicat assenyala que l'advocat de l'empresa va traslladar la decisió als treballadors la setmana passada. No obstant això, els empleats segueixen prestant el servei als clients contractats, de manera que se segueixen percebent els ingressos per contracte.

"L'empresa s'ha negat a pagar les nòmines de maig i també les de juny", denuncia Manel Martos, portaveu del sindicat CNT a l'empresa. Això situa la plantilla en una situació delicada, donat que si deixessin de treballar, l'empresa podria justificar l'acomiadament com a procedent, apunta Martos.

"Si les treballadores volen cobrar les indemnitzacions de l'INEM o de FOGASA, o cobrar la prestació d'atur, han de seguir treballant encara que no els paguin", apunta el portaveu sindical. "Treballen sense cobrar", assegura.

Per la seva part, l'empresa no s'ha pronunciat al respecte, tot i els intents per a contactar-hi, una situació que denuncien que també ha passat en la interlocució amb la plantilla.

