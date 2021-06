Negocis socialment i ambientalment sostenibles

[Montserrat Llobet i Abizanda, directora de l’Observatori Citizens Q]

L’associació Emprenedores Teixint Sabadell, de la qual formo part, va poder organitzar el mes passat una interessant formació presencial, Coaching i lideratge amb cavalls. Va ser a Mas Fleca, una escola d’hípica diferent, entre Sabadell i Matadepera. La directora, Eva Garcia, una de les dues germanes que l’han creat, ens va fer a una sessió de coaching i lideratge amb cavalls per fer un tastet i explorar el nostre llenguatge corporal vers els altres, el públic i com ho transmetem sense embuts.

Va ser fantàstic conèixer una empresa que ha sabut observar la seva activitat amb ulls crítics per oferir serveis que proporcionen qualitat de vida, tant a cavalls com a persones. Vaig comprendre que la clau és conèixer a fons el món del cavall amb la seva naturalesa d’animal no caçador: les seves necessitats se centren a pasturar en companyia de la seva manada, i les seves pors, a no ser atacat per animals caçadors com nosaltres.

Els de Mas Fleca són cavalls amb una vida passada plena d’experiències amb persones que els han tractat com a recursos per obtenir-ne rendiment econòmic: cavalls tancats a les seves minúscules quadres tota la setmana perquè el seu propietari el tregui a passejar una estona el cap de setmana, o entrenaments intensos per guanyar curses en què solament els genets i el seu entorn hi tenen interès.

Ara bé, aquesta hípica ha escollit aquests cavalls coneixent la història de cadascun d’ells, i les comparteix amb les persones que ens hi acostem per fer-nos de mirall i ensenyar-nos a relacionar-nos millor amb nosaltres mateixes, amb les altres i amb la natura. Per tot això, l’Observatori Citizens Q, dedicat a l’avaluació d’empreses per mesurar la seva contribució a la qualitat de vida laboral, de consum i veïnal, atorgaria la màxima puntuació a Mas Fleca en l’Indicador de Ciutadania Activa, pel seu esforç a fer reflexionar críticament la ciutadania sobre l’impacte social i ambiental del sector del món del cavall. Els indicadors de qualitat de vida, entre d’altres, ens ajuden a prendre les nostres decisions de consum més encertades: si ens volem acostar al món del cavall, Mas Fleca seria una elecció excel·lent.

L’Eva i la seva germana Anna han aconseguit consolidar el seu negoci combinant el cor i el cap. El cor perquè la seva passió són els cavalls i la reciprocitat de benestar que experimenten en el dia a dia en sentir que aquests animals se senten bé a la finca, entre els arbres, trepitjant terra ferma, formant part d’un ecosistema que es retroalimenta. I el cap perquè en qualsevol negoci viable econòmicament s’han de prendre decisions sobre quina cadena de valor permet oferir un bon servei tenint ben controlats els costos, per tal que els ingressos proporcionin un marge suficient, i avui dia en un món tan competitiu no resulta una tasca fàcil.

