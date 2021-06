Reforç policial al Centre el cap de setmana

Per Marta Ordóñez i Albert Acín

Les incidències per sorolls a Sabadell s’han doblat amb la fi de l’estat d’alarma. Ara es registren el doble de queixes a la ciutat respecte al mateix període de fa dos anys: si en un sol mes del 2019 la Policia Municipal va atendre 281 incidències, aquest últim mes s’han registrat 556 trucades per sorolls a la via pública, establiments o habitatges. Un increment del 98%.

En aquest sentit, Policia Municipal i Mossos d’Esquadra preparen un dispositiu conjunt que posaran en marxa des d’aquest cap de setmana al Centre –on es concentra la principal oferta de bars de copes i oci nocturn de Sabadell– per evitar aquestes incidències. “Ho celebrem. És una reivindicació que fa dècades que mantenim i s’ha agreujat des de la fi del toc de queda”, expressa un grup de veïns del Centre afectats per aquestes molèsties.

Una realitat a tot Sabadell

Tanmateix, residents d’altres barris de la ciutat adverteixen que el Centre no és l’únic punt on es concentren aquests problemes. Veïns de Ca n’Oriac apunten que l’espai verd situat al voltant del centre cívic és un punt de trobada cada nit: “Hem fet centenars de denúncies a la policia els darrers anys, és un problema enquistat a aquella zona. Els veïns patim els sorolls nocturns i les deixalles de l’endemà”, lamenta el Carles (nom fictici).

Des de l’Ajuntament reconeixen el problema: “El desconfinament està sent molt dur des del punt de vista de l’incivisme”, sostenen fonts municipals, que han confirmat que s’han convocat reunions amb els veïns, comerciants i entitats per “millorar la convivència”. En aquest sentit, les mateixes fonts asseguren que es reforçarà la presència policial a les zones de la ciutat on es detecti aquest problema.

Si bé es tracta d’una realitat que es produeix de forma indiscriminada als diversos barris de la ciutat, entitats veïnals i comerços apunten diversos grans punts que resulten “especialment problemàtics”. Es tracta del parc del Nord, al bosc de Castellarnau, al bosc de la Concòrdia, la plaça de Picasso (Campoamor), el parc de Can Gambús i el parc de Catalunya. Els veïns hi coincideixen: “Es tracta d’espais amples i generalment poc il·luminats”, destaquen els residents consultats per aquest diari. Unes zones que, apunta el veïnat, cada any es converteixen en l’espai de trobada de grups de joves que molesten els residents més propers.

