Un estudi de la FBiC analitzarà l’estat de l’atenció social

Més de vint milions d’euros en assistència social privada a Sabadell. La despesa conjunta de les entitats del tercer sector de la ciutat supera anualment els vint milions i els 500 treballadors, segons dades de la Fundació Bosch i Cardellach (FBiC). L’entitat ha engegat, juntament amb la Plataforma Vàlua i SBD Cercle d’Entitats, un projecte que busca patrocinadors per realitzar un estudi que determini quina és la dimensió de l’atenció social a Sabadell d’iniciativa municipal o privada. “Necessitem una imatge fixa sobre l’atenció a tota la ciutat, no només des dels serveis socials municipals”, sosté Manel Larrosa, membre de la secció Persones i Comunitat de la FBiC i un dels promotors del projecte.

Després de l’estudi, que hauria de revelar dades com el nombre de persones ateses, l’impacte econòmic i les mancances i aspiracions a la ciutat, es podria elaborar un pla d’acció conjunt que sumi els esforços de les entitats privades i l’administració pública. Segons els promotors, la ciutat compta amb pràcticament un centenar d’entitats que treballen en el camp social i sociosanitari. “Volem saber les necessitats de les entitats amb dades objectives”, expressa Josep Massip, membre de la secció Persones i Comunitat de l’entitat. Joan Brunet, també impulsor de la iniciativa, afegeix que “només es pot planificar amb una base sòlida”. És per això que veuen “imprescindible” aquest estudi per dissenyar noves polítiques socials publicoprivades .

Patrocini privat

La Fundació Bosch i Cardellach, que actua d’entitat promotora del pla, busca col·laboració i finançament per poder dur a terme l’estudi. “Necessitem el compromís de la societat, apel·lem a responsabilitzar-nos-en plegats”, exposa Larrosa.

Per elaborar l’anàlisi, es contractarà un doctorant o llicenciat durant sis mesos per entrevistar totes les entitats i recollir les seves aspiracions i reivindicacions, recollir dades econòmiques i de serveis i l’elaboració d’un document per a una primera fase immediata de treball social de ciutat.

Publicitat