Històrica participació del cadet femení del Club Natació al Campionat d'Espanya de bàsquet

La secció de bàsquet del Club Natació Sabadell està d’enhorabona. Des d’aquest divendres i fins al dia 24 de juny, l’equip femení de categoria cadet disputa a Lleida el Campionat d’Espanya de bàsquet. Una fita històrica per a l’entitat centenària, que permet situar el nom del Club Natació entre els millors del panorama estatal. L'inici ha estat molt positiu guanyant amb autoritat el Gandia (66-46). Aquesta tarda (19.30 h) s'enfronten al Promise.

Les vigents campiones de Catalunya posaran la cirereta a una temporada per emmarcar, en què tot i els nombrosos entrebancs fruit de la Covid-19, han demostrat la seva vàlua superant equips punters en l’esport femení com el Basket Almeda o el Barça, entre d’altres. “La temporada no ha estat gens fàcil, però aquest grup de noies tenia moltes ganes de competir. Sabíem que estàvem davant un any molt bonic i no hem desaprofitat l’oportunitat”, explica el tècnic Miki Molgosa.

Arribar fins a Lleida no ha estat fruit d’una bona temporada, en què si bé és cert que les diverses peces han engreixat a la perfecció, com va quedar demostrat a la final a 8 del campionat de Catalunya celebrat a Malgrat i on les nedadores van vèncer Basket Almeda, Barça i Mataró, al darrere hi ha un treballa llaurat des de molts anys, on Quim Gómez i Manolo Asensio en tenen bona part de culpa, tal com s’encarrega de recordar Molgosa: “És bo recordar i reconèixer que el Quim i el Manolo van ser els impulsors d’aquest projecte que aquesta setmana té la sort de competir de tu a tu amb els millors d’Espanya”.

Sense tenir un equip amb individualitats, però amb un conjunt de noies “molt treballadores, disciplinades i amb ganes de competir” i en el qual la defensa és el pal de paller on construeixen les victòries, esperen, per què no, somniar continuar fent història, perquè tal com assegura Molgosa, “a Catalunya històricament sempre hi ha hagut molt nivell i això ens dona una moral per enfrontar-nos als diversos equips forts, com poden ser els planters d’equips de la ACB com València, Gran Canaria Estudiantes, o Unicaja”.

Enquadrades al Grup A, amb Gandia, Promise i Gran Canària, les tres primeres places donen accés als vuitens de final, el primer pas del qual Molgosa espera que sigui un llarg camí: “Hem tingut un primer èxit que ha estat ser campiones de Catalunya. Lluitarem fins al final i tornarem orgullosos cap a casa amb la feina feta. A les noies els he dit que surtin i gaudeixin, com hem fet fins ara”.

