31 FAM i Flashy Ice Cream actuaran plegats al Cruïlla XXS

Els dos grups sabadellencs de música urbana, 31 FAM i Flashy Ice Cream, faran un concert de manera conjunta al Festival Cruïlla XXS d’enguany. Actuaran plegats per primer cop demà diumenge a les 20.30 h a l’Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, juntament amb Pawn Gang, que és el grup considerat com el pare del gènere del trap a Catalunya. La música urbana avança sense fre arreu del territori, ja que cada cop són molts els fans a qui els agrada aquest tipus de música.

De fet, aquest cap de setmana tenen una de les cites més esperades de l’any: veure en directe les tres bandes més representatives del trap català del moment. Pawn Gang va trencar el gel el 2011, l’any de la seva creació, i 31 FAM i Flashy Ice Cream han seguit la seva estela, tot i que han afegit el seu toc personal a les seves cançons. Els tres comparteixenxen segell discogràfic i management, Delirics, que es tracta d’una empresa amb un segell independent que aposta obertament pels artistes i els grups emergents.

A la seva seu, a més, hi ha un estudi on els tres grups de música urbana han començat a treballar de manera conjunta. En un futur molt pròxim no ens hauria de sorprendre que les col·laboracions entre Pawn Gang, Flashy Ice Cream i 31 FAM siguin constants. Aquest diumenge tenen la primera posada en escena per reivindicar el trap en català, un estil musical que fins fa una dècada semblava oblidat a Catalunya.

Dit això, des de l’organització no s’han donat gaires detalls de com serà el concert al Cruïlla XXS, tot i que tot sembla indicar que hi haurà alguna sorpresa, com ara algun tema musical nou creat entre els tres grups. Així i tot, també s’espera que cantin plegats les cançons més conegudes de cada una de les bandes. Per exemple, el senzill que té més números de tenir protagonisme és Només tu, el primer avançament del nou àlbum de Flashy Ice Cream que sortirà a principis d’octubre.



Es tracta d’una cançó molt emocional que parla sobre l’amor, la celebració i l’alliberació. Cal dir que aquesta proposta del grup sabadellenc barreja estils com el trap, el dancehall i el rap. De fet, Flashy Ice Cream encara està en plena presentació del seu darrer treball discogràfic Don Gelato, considerat i premiat com el millor disc de música urbana per la crítica dels premis Enderrock 2021. D’altra banda, pel que fa a 31 FAM, també s’espera que en el concert de demà sonin èxits seus com Valentina, Nens del barri i Sincero, entre d’altres.

Des del seu primer disc TR3TZE, la banda sabadellenca no ha deixat de créixer. Els sis membres (Kid Pi, Lil Didi, Koalekay, Joey C, AAA i Bandam) han creat grans èxits musicals i, actualment, la seva comunitat de fans creix diàriament.

