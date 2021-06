Josep Maria Manyosa: “Som optimistes amb l’edifici del carrer de Gràcia”

La Fundació 1859 Caixa de Sabadell inicia una nova etapa amb el nomenament –divendres 11 de juny– de Josep Maria Manyosa com a nou president de l’entitat sabadellenca, agafant el relleu de Joan B. Casas, president des de la seva creació (2013). Amb l’arribada de Manyosa al capdavant de la Fundació, l’entitat haurà de resoldre el futur de la seu modernista en els pròxims mesos, clau per recuperar una part molt important dels ingressos.

Tanmateix, el sabadellenc espera situar la Fundació com una referència de Sabadell i d’arreu de Catalunya gràcies a les diverses activitats que duu a terme a través de l’Espai Cultura i l’Espai Natura.

Què el fa acceptar la presidència de la Fundació 1859 Caixa de Sabadell?

A la vida hi ha propostes a les quals no pots dir que no. Per a mi és un goig i un honor que m’hagin demanat ser president en substitució de Joan B. Casas, que és un bon amic. Intentarem fer una bona tasca, hi ha un bon equip.

Un dels ‘problemes’ que té sobre la taula és el futur de la seu modernista del carrer de Gràcia. En quin punt es troba l’arribada d’un nou llogater?

És cert que es va parlar de tenir-ho tot resolt aquest any, però la Covid-19 ho ha desajustat tot en l’àmbit administratiu. Tenim una línia avançada, que és amb la qual tenim més esperances i prové del sector públic. Els entrebancs de la pandèmia i els canvis de govern ho han endarrerit tot una mica. Tot i això som optimistes amb l’edifici del carrer de Gràcia i esperem que estigui resolt a principis del 2022.

El lloguer d’aquest edifici emblemàtic de la ciutat és una ‘pota’ molt important dels ingressos de la Fundació. A hores d’ara, i un cop la pandèmia sembla que comença a remetre, quina és la salut financera de l’entitat?

Com que teníem romanents, hem pogut continuar. Ara estem equilibrant els pressupostos de la nostra activitat. Tenim un pressupost que ronda els 1.200.000 euros l’any. Esperem que l’any 2022 puguem tornar a tenir uns ingressos importants amb el tema del carrer de Gràcia. Des de l’any 2013, i en excepció del primer exercici en què un semestre es van tancar amb pèrdues, la resta d’exercicis s’han tancat amb guanys. La salut econòmica és molt bona, però sobretot és molt bona la salut d’iniciatives que estem portant a terme tant en l’àmbit cultural com el mediambiental.

Quina valoració fa dels diversos programes engegats a l’Espai Cultura i Espai Natura?

Estem fent coses que la societat ens està demanant i que al carrer no hi són. A Can Deu tenim uns programes mediambientals que reben la visita d’escoles de diverses províncies de Catalunya. S’està fent una feina de conèixer el món rural a nens que no el coneixien. I això cada vegada genera més demanda. La Fundació té un programa pedagògic molt important, del món rural i la sostenibilitat, avalat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

“Estem fent coses que la societat ens està demanant i que al carrer no hi són”

En l’àmbit de la cultura, més enllà del Fresc Festival, que enguany en celebrem la quarta edició, s’estan fent una sèrie de tallers d’innovació, robòtica i domòtica que desperta la creativitat dels alumnes.

Publicitat