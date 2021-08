Arnau Patiño: “Pels Dj’s, el confinament ha estat una muntanya russa”

Arnau Patiño, és un jove disc joquei (DJ) sabadellenc, per a molts coneguts com a DJ NAU. Des dels 15 anys punxa música dalt dels escenaris. Ha actuat per arreu d’Europa, de l’Estat i de Catalunya.

Per què vas decidir endinsar-te al món de la música? Tothom té alguna afició quan és petit i la meva sempre ha estat la música. De fet, veia els grans DJ’s i volia ser com ells. Era el meu somni.

Fa més de 20 anys que punxes. Quins aspectes han canviat des d’aleshores? El més destacat és la tecnologia que ha fet un salt immens. A l’inici, treballava amb vinils, de forma analògica. Però actualment, tot ha evolucionat cap a un model digital, passant pels CD fins a arribar als ordinadors. Tot i això, també han canviat les cultures urbanes, les vestimentes, les modes, els horaris (al principi punxava sempre a les tardes, però ara la tendència és actuar a les nits), les xarxes socials i haver-me de dedicar a la meva imatge.

Quina imatge personal vols transmetre? Vull que em sentin proper, és a dir, arribar fàcilment a la gent perquè quan em vegin a una cabina em puguin saludar d’una forma natural.

A quin tipus de local t’agrada més actuar? La meva prioritat és punxar a un espai on em senti còmode. Però soc tot terreny i m’agrada actuar a diversos àmbits: tant en petit format, com a escenaris enormes que queden a quilòmetres de casa.

Quins estils de música toques? La meva base és la màquina i també tots els subgèneres de l’electrònica contundent, com són: la: música alta de BPM, hard dance o hardcore. De fet, m’adapto el que em demanen, ja sigui actual com remember.

En l’actualitat, com han influït les xarxes socials en la teva feina? Han sigut clau des del primer moment que ens van confinar. Per entendre’ns, han estat la finestra per respirar i poder seguir fent la meva feina, ja que punxar des de casa i amb milers de persones darrere la pantalla ha estat una facilitat absoluta en els moments més complicats. El fet de poder interactuar amb els seguidors i rebre missatges de suport ha estat importantíssim.

Participes en un programa que es diu ‘Makina Legends’ a Flaix FM. Com ha influït la ràdio a la teva feina? És comparable a les xarxes socials, per sort, el programa no s’ha aturat mai i tota la comunitat de DJ que hi participem apostem per aquest. Ens ha donat una empenta per seguir endavant.

Com descriuries la situació dels darrers mesos? Com una muntanya russa de sentiments. D’una banda, hem tingut petits moments en els quals hem vist llum (quan s’han flexibilitzat les mesures). Però d’altra banda, hem viscut moments durs, com per exemple, tenir-ho tot enllestit per un esdeveniment i que s’anul·li a últim moment. Tot i els entrebancs, darrerament, he pogut fer tres actuacions: una a l’aire lliure (quan tot estava molt relaxat) i dues de petit format (amb cadires i amb un volum molt reduït). Davant el panorama, avui dia tinc clara una cosa, cada actuació que faig la gaudeixo com si fos l’última, perquè ara més que mai no sabem què passarà demà.

Avui dia, consideres que els concerts són segurs? Tot el que estigui organitzat i ben controlat és segur. Malgrat que actualment les actuacions amb DJ són diferents, és un gust veure que la gent està asseguda i gaudint de la música. Al final, els concerts aporten una sensació de llibertat, de la qual fa molt de temps que no podem gaudim. És necessari recuperar la música, no només pels que pugem a l’escenari sinó pels que es troben a segons línia: equips de so, publicitat, muntadors, etc.

Quines emocions et genera la música? És la meva vida. Sempre ha estat una vàlvula d’escapament, la meva font de felicitat i el meu motor per despertar-me cada dia. La vida sense música seria un error.

