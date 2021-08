Troben les primeres restes romanes del Centre

Troballa històrica a Sabadell. Una excavació arqueològica en una parcel·la de 400 metres quadrats del carrer Salut ha localitzat les primeres restes d'origen romà del Centre. S'han trobat teules d'aquella època, però no es té coneixement sobre l'edificació de la qual formarien part. La troballa permet formular la hipòtesi que els romans havien tingut presència al nucli de la ciutat.

El responsable de l'empresa Baula Recerca Arqueològica, a la vegada, director de l'excavació, Xavier Carlús, explica al D.S. que les restes suposen tenir indicis sobre l'existència d'un possible assentament romà al Centre. De fet, la idea no és forassenyada, ja que a La Salut —on hi havia la vila romana d'Arraona—, i a Can Gambús també s'han trobat restes de l'època romana. "Creiem que aviat, a partir d'aquesta troballa, en algun dels jaciments del centre, es podrà consolidar la nostra hipòtesi", diu Carlús.

Restes de la Prehistòria

D'altra banda, en l'excavació al carrer Salut, número 7, també s'han trobat restes de la Prehistòria i d'altres èpoques. A tall d'exemple, s'han localitzat una destral de l'època neolítica que pot fer pensar que també hi havia un assentament prehistòric a Sabadell, més enllà del gran jaciment de Can Roqueta i troballes a la zona de la Gran Via i l'entorn del riu Ripoll. Així mateix, també s'ha trobat una fossa per emmagatzemar gra del segle XVI i unes sitges excavades a terra per conservar-hi aliments.

A més, també s'ha localitzat un casal del segle XIX que va arribar a funcionar fins a la segona dècada del segle XX, així com altres estructures del període preindustrial. Dit això, avui ha finalitzat l'excavació, que va començar el dia 20 de juny. Xavier Carlús afirma que caldrà decidir quines troballes es conserven al Museu d'Història físicament i quines serveixen per seguir investigant un possible assentament romà al Centre.

