El restaurant Presseguer, premi ‘Travellers Choice’

El restaurant Presseguer de Sabadell ha estat reconegut amb el premi Travellers’ Choice 2021 de TripAdvisor. Amb aquest premi, el Presseguer entra a formar part d’un grup d’establiments conformat per aquell 10% dels millors perfils de Tripadvisor que han obtingut durant els últims 12 mesos bones opinions. “És un premi que no hauria estat possible sense els fabulosos comentaris dels nostres clients. Un premi que no podríem celebrar sense els nostres clients”, apunten des del restaurant.

Kanika Soni, directora comercial de Tripadvisor, va reconèixer durant l’anunci dels premis Traveller’s Choice 2021 el “gran desafiament per a les empreses turístiques” que suposa aquest nou cicle pandèmic. Soni va destacar com li ha impressionat l’adaptació de destinacions turístiques i restaurants “a aquests desafiaments, tot implementant noves mesures de neteja, agregant pautes de distanciament social i utilitzant tecnologia per prioritzar la seguretat dels hostes”.

