Footers s'adjudica els drets televisius i la RFEF decidirà els horaris dels partits

Novetats. A poc més d'una setmana i mitja per l'inici de la competició a la Primera RFEF, s'han conegut alguns detalls importants en la reunió que han mantingut representants dels 40 clubs i la Federació Espanyola de futbol encapçalada pel seu president Luis Rubiales, acompanyat també del president de la Federació Catalana i vicepresident de l'Espanyola, el sabadellenc Joan Soteras. La trobada ha començat amb polèmica perquè Rubiales ha aprofitat l'ocasió per criticar amb duresa l'acord de la Lliga de Futbol Professional (LFP) amb el fons inversor CVC que van aprovar la majoria de clubs del futbol professional, amb algunes excepcions. Segons el màxim dirigent de la RFEF "això perjudica el futbol no professional i significa la descapitalització més gran dels clubs de Primera i Segona Divisió del futbol espanyol". La guerra entre Tebas i Rubiales no té aturador.

Només el president del Linares va ser capaç de contestar a Rubiales abans d'entrar en temes de la categoria de bronze. El més important era conèixer en quina situació quedava la comercialització dels drets audiovisuals. La subhasta va començar amb 15 milions d'euros, però finalment s'han venut per 8,33 milions per les tres pròximes temporades a Fuchs Sports, soci de Footers, la plataforma que en les últimes dues temporades s'ha endinsat en el món futbolístic a través de les categories inferiors.

El repartiment pels clubs dels drets televisius (uns 235 mil euros) quedarà lluny de les expectatives, però amb les ajudes des de la RFEF s'acostarà als 365 mil euros. També es va aprovar un sistema de repartiment: 40 per cent de solidaritat (tots igual); 30 per cent segons els punts aconseguits en cada grup; 20 per cent segons els resultats de les audiències i un 10 per cent per incentius de la pedrera. Les oscil·lacions anirien entre 310 i 400.000 euros. El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, present a la reunió, també va conèixer que els diners es faran arribar en tres terminis: un 40 per cent el setembre; un 30 per cent el desembre i l'altra 30 per cent el mes de maig.

Sense horaris encara

Un altre punt important era els horaris. De moment, res de res. Rubiales va argumentar que "tot el procés ha anat tard perquè diversos clubs es van inscriure a l'últim dia". Això sí, va deixar clar que els horaris els fixarà la RFEF després d'una reunió amb l'operador Footers. Per aquest divendres, com a màxim, confia a comunicar els horaris de les tres primeres jornades. "Sabem que determinats clubs volen jugar dissabte o diumenge i intentarem escoltar-los, però no podrem fer content a tothom", va avisar.

Per tant, allò que el Sabadell pretenia -tornar a jugar els diumenges a la tarda a la Nova Creu Alta- sembla que quedarà condicionat per la plataforma Footers, criticada en moltes ocasions per les seves retransmissions. Ara s'espera que el servei sigui molt més eficaç. El divendres també es coneixeran els patrocinadors de la competició, la qual cosa pot desembocar en un nou nom per aquesta Primera RFEF que s'estrenarà el cap de setmana del 28 i 29 d'agost. El Sabadell jugarà a la Ciutat Esportiva Jesús Navas davant el filial del Sevilla.

Publicitat