L’onada de calor remet després de marcar quasi 39 °C

Efectivament, les temperatures registrades a la ciutat els darrers dies han estat les més elevades de tot l’any. Dissabte migdia es van fregar els 39 °C, mentre que dijous i divendres s’acostaven als 37. Així ho marca l’estació climatològica ubicada a Castellarnau, que també ha constatat que les temperatures mínimes de nit han estat -igualment- molt elevades.

Concretament, la nit de dijous la temperatura mínima durant la matinada es va situar en els 24 graus, que es pot considerar ja com a nit tropical. A més a més, el termòmetre no ha baixat del llindar dels 23 graus altres dues nits, amb la consegüent molèstia per tal d’agafar la son.

Sembla, però, que les nits de mal dormir tendiran a remetre aquesta setmana. I és que s’espera una caiguda de les temperatures de fins a 11 graus, de forma que entre dimecres i dijous s’estabilitzaran en torn dels 27 graus. Aquesta onada de calor ha batut records en 21 de les 149 estacions meteorològiques de Catalunya. La més elevada s’ha registrat a Sant Romà de l’Abella (Pallars Jussà), amb 43,1 ºC, superant el darrer màxim del juliol de 2015, amb 41,8 ºC.

Risc d’incendis

La forta calor va obligar les autoritats a activar el Pla Alfa 3 de restricció d’accés al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac, així com a d’altres parcs naturals del país. El Pla Alfa 3 (va de 0 a 3) és el més elevat del procediment operatiu del cos d’agents rurals. A poc a poc, se n’aniran obrint els passos a les zones d’aparcament del parc i es tornaran regularan els accessos, així com les pistes forestals. Tant és així que no només bombers, sinó també l’agrupació de l’ADF de Sabadell ha estat realitzant vigilància intensiva sobre per detectar incendis.

A una situació ja complicada per se, cal afegir que tant l’Àrea Metropolitana de Barcelona com la comarca del Vallès Occidental han estat posats en fase d’avís preventiu per PM10 (el protocol d’actuació per episodis ambientals d’elevada contaminació atmosfèrica, per mor de la pols africana.

