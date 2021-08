Zoom: Els sabadellencs es refresquen per combatre la calor

Si la Sabadell de mitjans d’agost ja s’assemblava bastant a una ciutat morta (de la qual milers de persones han partit per gaudir de les vacances en altres indrets), cal afegir-hi ara la sensació d’ofegament per l’onada de calor dels darrers dies. De fet, ha buidat els carrers (com s’aprecia a les imatges), tot i que els resistents que encara hi passegen al migdia aprofiten per refrescar-se a les fonts de la ciutat, beure aigua als improvisats brolladors o fins i tot gaudir d’un gelat o una orxata.

