El Sabadell s'imposa a la UE Costa Brava amb un gol d'Alfred Planas (0-1)

Més minuts, més proves i més rodatge. Així es pot qualificar l'amistós que ha disputat el Sabadell al Municipal de Palamós davant la UE Costa Brava, l'ex Llagostera d'Oriol Alsinsa, rival a la Primera RFEF. Un gol d'Alfred Planas a la segona meitat ha significat la victòria arlequinada davant un bon grapat de seguidors sabadellencs a les graderies

Antonio Hidalgo no ha utilitzat els últims fitxatges que han arribat, com el cas de César Morgado o David Caballo, i tampoc ha estat sobre la gespa gironina Ramón Folch, amb algunes molèsties físiques. A l'onze cal destacar el trident Óscar Rubio-Guillem Molina-Teo Quintero a l'eix de la defensa, amb Óscar Rubio i el jove Ivan Tebar pels carrils. La primera part ha estat de domini arlequinat, amb clara possessió de la pilota, però sense generar ocasions. De fet, no s'ha comptabilitzat cap rematada entre pals per part arlequinada. Una gran passada d'Aarón Rey a Moha que no ha sabut culminar ha estat la millor acció. Precisament alguns detalls de Mohamed i el jove Sergi Altimira, juntament amb la solvència de Guillem Molina, han sigut les notes més positives, a més de l'excel·lent intervenció de Kike Royo desviant a córner un xut de Gil que buscava l'escaire.

A la represa, com és habitual, molts canvis. Oscar Alsina ha canviat 10 futbolistes mentre Hidalgo ha variat tres peces: han ingressat al terreny de joc Adri González, Facu Garcia i David Astals. Posteriorment han entrat Aleix Coch, Muguruza i Pere Belmonte. Les rotacions han donat un xic de profunditat al conjunt arlequinat i després d'una bona recuperació de Facu Garcia, un dels destacats a la segona meitat, el xut creuat d'Alfred Planas ha superat el porter Varo en la primera rematada entre pals del Sabadell. De totes maneres, es troba a faltar un '9' i aquest serà el principal objectiu de la direcció esportiva. El dissabte, l'última prova de foc abans de la llliga davant l'Andorra a la Nova Creu Alta (19 h) amb l'acte de presentació previ.

Fitxa Tècnica:

UE Costa Brava: Marcos; Julen, Forlín, Galindo, Gil, Guiu, Xumetra, Álvaro, Pere, Manel i Antonio Romero. També han jugat: Varo, Aleix, Youssef, Adri, Ibuki, Gamell, Falgui, Manchón, Badr, Puig i Perone.

Sabadell: Kike Royo (Froi, m. 70); Óscar Rubio (Vargas, m. 80), Guillem Molina (Aleix Coch, m. 60), Teo Quintero (Morral, m. 80), Iván Tébar (Diego, m. 70), Sergi Altimira (Pere Belmonte, m. 60), Alfred Planas (Néstor, m. 70), Aarón Rey (Muguruza, m. 60), Jacobo (David Astals, m. 46), Xavi Boniquet (Facu, m. 46) i Moha (Adrià González, m. 46)

Àrbitre: Albert Àvalos. Grogues: Julen, Forlín.

Gol: 0-1, minut 66: Alfred Planas.

