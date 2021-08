"Em servirà per tot": la vacunació sense cita prèvia arrossega aquells que s'havien quedat despenjats

Per veïns com Cheema Arshad (42) la vacunació sense cita prèvia és una empenta per decidir-se a començar la immunització contra el coronavirus. Sobretot entre persones que per un motiu o altre no tenen targeta sanitària, no estan empadronades aquí o tenen la doble nacionalitat amb un altre país on el ritme de vacunació és més lent. També serveix per aquells que no hagin trobat cita a prop de casa o quan volíen.

"Un amic em va avisar que la vacuna va bé", explica Arshad. I com que no vol tenir problemes de salut "ni per mi ni per algú altre", ha decidit vacunar-se. Ho va fer aquest dimarts al casal cívic Rogelio Soto de Campoamor, on juntament amb el d'Arraona-Merinals des de la setmana passada els majors de 12 anys es poden anar a vacunar sense cita prèvia, de 16 a 20 h. En tots dos llocs es manté la possibilitat d'anar-hi amb cita prèvia, tant al matí com a la tarda.

A l'hospital Parc Taulí també s'hi vacuna a demanda. Ho va fer l'11 d'agost i ho seguirà fent els dies 18, 19 i 24, així com l'1 i el 8 de setembre. En aquest cas, s'administra la vacuna monodosi de Janssen i només hi poden anar els majors de 40 anys, en horari de 8 a 14 h, els dies indicats.

Cheema Arshad confia que la vacuna "em servirà per mi, la família, la feina, etc. No és per mi, és per tot". Amb la primera dosi de Pfizer ja posada en aquest cas, ara toca esperar que l'avisin per rebre la segona al mateix lloc.

Fins ara, Giovanna Amaya (18) no s'havia pogut vacunar perquè "no estava empadronada". Fa dos anys que no sap si finalment es quedarà aquí i no tenia la targeta sanitària individual (TSI) per accedir al sistema públic de salut. La possibilitat de vacunar-se sense cita prèvia l'ha empès a fer-se-la i a vacunar-se a Rogelio Soto, per sentir-se protegida i perquè "he de viatjar i aniré més segura". Les persones que no tinguin TSI o no estiguin empadronades es poden identificar amb el DNI o NIE.

Aquests dies David Alejandro Caro, de 19 anys, és a Sabadell per renovar el DNI, ja que viu a Colòmbia però manté la doble nacionalitat espanyola-colombiana perquè els seus pares viuen aquí. "Allà el procés de vacunació dels joves va més endarrerit, a la gent de la meva edat encara no la vacunen, van pels de 30 anys. Em va sortir la possibilitat de vacunar-me aquí i no vaig dubtar", assegura després de sortir del punt de vacunació. Caro estudia a la universitat, a Colòmbia, i el pròxim curs serà semipresencial, de manera que si ha d'estar a classe vol protegir-se i prevenir que ell pugui contagiar la malaltia.

També han aprofitat aquests primers dies per vacunar-se sense cita prèvia persones que, com Manuel Fabrega (54), han passat el coronavirus i encara no podien vacunar-se. En saber que podia rebre el vaccí, Fabrega ho va tenir clar: "un company de feina m'ho va comunicar ahir i avui he vingut amb la família", relata. En aquest cas només ha de rebre una dosi com a mínim després de dos mesos de passar la malaltia. Per ell vacunar-se és important, "per no infectar a altres, començant per la família. I a la feina vam perdre un treballador que va agafar la Covid i tenia altres patologies".

Set de cada deu, immunitzats

El 74,7% de sabadellencs majors de 16 anys ja tenen la pauta completa de la vacunació contra el coronavirus, mentre que el 82,8% han rebut la primera dosi. Entre les darreres franges d'edat en incorporar-se a la campanya de vacunació, quatre de cada deu (40,5%) veïns de 12 a 15 anys ja han rebut una punxada, una xifra que puja al 65,3% entre els que tenen 16 i 19 anys.

