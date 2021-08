El mocador de l’Antonella

[Víctor Patsi, periodista]

Leo Messi, nou jugador del PSG. Així, de cop. La culerada, descolocada. Però com ha anat? Però que no l’anaven a renovar sí o sí? Però si ell es volia quedar! Si a aquests interrogants -en podrien ser molts- i algun signe d’admiració -en podrien ser més- li afegim la imatge de Messi plorant en la roda de premsa del seu comiat -sort del mocador atansat per la seva estimada Antonella-, s’enten que el seguidor del Barça no entengui res. Però res de res.

A favor de Messi, tot que ha fet i aconseguit amb el Barça. En contra de Messi, el que podria haver fet i no ha volgut fer pel Barça. I parlo en present. Si després de 17 anys al primer equip, 21 al club i a un any i mig de donar un pas al costat pel que fa a ser un jugador top en un club top, que diria Mourinho, no ets capaç de valorar res més que la firma de l’últim gran contracte en actiu, es que no t’estimes tant al Barça.

Si amb 34 anys i a 16 mesos del teu gran objectiu de final de carrera, disputar i mirar de guanyar el Mundial de futbol de Qatar amb l’Argentina -dificílment n’hi haurà un sisè amb 39 anys- no ets capaç d’empatitzar amb el club, la ciutat i la gent amb qui has conviscut des dels 13 anys, quan les coses van mal dades i has guanyat el que has guayat -parlo de diners, no de títols-, es que alguna cosa falla en les teves prioritats. “Jo ja em rebaixava el sou el 50%”, l’hem escoltat afirmar. Afirmatiu, però inexacte.

El que el club li va plantejar inicialment és el següent: juga per nosaltres dos anys, però t’ho pagarem en cinc. És a dir, no tenim prou diners per pagar el que venies cobrant, però al cap de cinc anys rebràs el 100% de l’import total. Per tant, res de rebaixa i sí pagament ajornat. La proposta va acabar sent inviable no per Messi, no pel Barça, sino per la Lliga de Futbol Professional, que no permet pagar a posteriori. Les llàgrimes de Messi amb el mocador d’Antonella treballant a tutti pleni van colpir i molt, però a les 48 hores el contracte amb el PSG estava redactat fins a l’última coma. I completament lícit acceptar-ho i dir adéu al Barça. Però Messi podria haver tingut un gest i haver afirmat això: “Em quedo i jugaré aquest primer any de franc. Afortuntadament, jo i la meva familia ens ho podem permetre”. Regalar-li un any al Barça a canvi de tot el rebut. D’haver estat així, el mocador de l’Antonella ens l’haurien de donar a nosaltres...

