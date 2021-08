“Les Barraques no seran molèstia”

La Comissió de Festes Populars de Sabadell sosté que les Barraques de la Festa Major 2021, de les quals n’és l’organitzadora, no generaran cap molèstia als veïns del barri de Gràcia. Així ho ha assegurat Pau Recio, membre de l’entitat, al D.S. Des de la Comissió consideren que les Barraques d’enguany, que passaran a celebrar-se a la plaça del Treball per decisió de l’Ajuntament si se celebra la festa gran de la ciutat, tindran un format molt reduït. “Seran molt descafeïnades. Estem segurs que no hi haurà aglomeracions”, explica Recio.

De fet, la Comissió preveu que l’aforament estigui limitat a unes 800 persones, molt lluny de les pràcticament 10.000 que participaven en edicions anteriors a la pandèmia. Així i tot, encara falta confirmació per part de l’administració local i el Procicat.

A més, només hi haurà una barra on demanar beguda i els concerts acabaran com a màxim a dos quarts d’una de la nit. “Serà un format de festa major de barri i no tindrà res a veure amb el que estem acostumats”, diu Recio. El membre de la Comissió no creu des de l’Agrupació de Veïns de Gràcia (AVG) estiguin molestos amb el canvi d’ubicació de les Barraques, sinó que opina que estan dolguts amb la manca de comunicació de l’Ajuntament amb ells.

La plaça del Treball és un bon lloc per controlar els accessos i limitar l’aforament

“Nosaltres els vam explicar les activitats que faríem a la plaça del Treball i no ens van posar traves. El que no els hi va agradar va ser que l’Ajuntament no els hi comuniqués la decisió d’utilitzar la plaça per a les Barraques i els hi posés bastons a les rodes per celebrar la seva festa major de barri”, explica Pau Recio.

En aquest sentit, Recio sí que reconeix, però, que els veïns del barri tenen el neguit que les Barraques acabin generant molèsties com la Zona Hermètica estava en ple funcionament. “Les Barraques volen ser l’espai contraposat al model mercantilista de Zona Hermètica”, afegeix.

Des de la Comissió consideren que la plaça del Treball és un bon lloc per controlar els accessos, limitar aforament i tenir prou espai per tenir el públic assegut. A més, es pot separar l’espai per activitats populars.

Publicitat