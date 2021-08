El juvenil 'A' del CE Sabadell goleja a la Grama en un amistós a l'Olímpia (4-0)

Amb molta autoritat. El juvenil ‘A’ del CE Sabadell ha derrotat aquest migdia a la Fundació Esportiva Grama per 4 a 0. Ha estat un dels últims amistosos del conjunt de Marc Nomen en aquesta pretemporada. El partit s'ha disputat sota una calor que ha acabat perjudicant clarament els jugadors, que de totes maneres han donat el màxim de si, demostrant molta ambició en el joc.

Durant la primera meitat, no s'ha vist un domini clar, però sí que és cert que el CE Sabadell ha tingut controlat al seu rival en tot moment. La Grama no ha sabut com inquietar als arlequinats en cap moment del partit. El joc s'ha anat al descans amb un marcador parcial de 1 a 0.

Després del descans, els locals han tingut uns vint minuts extraordinaris on han demostrat clarament el que busquen. La superioritat ha estat aclaparadora i el Centre d’Esports ha acabat imposant-se per 4 a 0.

Si bé hem vist molts canvis en la plantilla, el joc i la idea continua sent la mateixa que Miki Lladó ha implantat fa anys enrere. La pretemporada continua, però l'equip ja adquireix confiança i ritme per a encarar de la millor forma la temporada en Divisió d'Honor.

