L’abat de Montserrat, criat a Sabadell, renúncia en arribar als 75 anys

L’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va complir 75 anys el passat divendres. D’aquesta manera, tal com marca la regla de sant Benet, haurà de presentar la renúncia al càrrec a l’abat president de la seva congregació, la Benedictina Sublacense-Cassines.

A partir de llavors s’obrirà el procés per designar el seu successor, amb una votació secreta en la qual participaran tots els monjos de la comunitat –tant els que són a Montserrat, com a altres monestirs com ara Santa Maria del Miracle, Sant Miquel de Cuixà o a l’estranger. Per aquesta raó, la votació molt probablement no es farà fins al setembre. Josep Maria Soler feia 21 anys que estava al capdavant de l’Abadia. Tot i que nascut a Santa Eugènia de Ter, dels 5 als 17 anys va viure a Sabadell.

Durant els seus anys al capdavant de l’Abadia, Josep Maria Soler, ha hagut de gestionar afers conflictius com els abusos sexuals presumptament comesos pel pare Andreu Soler. En diferents homilies al llarg de 2019, l’abat va demanar “humilment perdó a les víctimes”.

A més a més, al març de 2018, Jsep Maria Soler va visitar l’exlíder de l’ANC, Jordi Sànchez, i el president d’Òmnium, Jordi Cuixart, a la presó de Soto del Real. Els coneguts com els Jordis just feia 5 mesos de presó.

