Germán Diestre: "Al Taulí cada any podríem tenir entre 60 i 120 sol·licituds per exercir el dret a l’eutanàsia"

L’entrada en vigor de la llei de l’eutanàsia el passat 25 de juny obre una nova etapa en el tractament de les persones en fase aguda. Poden exercir aquest dret pacients que tinguin una malaltia greu i incurable o un dolor crònic i impossibilitant, que afecti l’autonomia de la persona i provoqui un patiment físic o psíquic intolerable. En parlem amb el vicepresident del Comitè d’Ètica Institucional del Parc Taulí, Germán Diestre.

Com s’aplicarà el dret a l’eutanàsia al Taulí?

L’hospital, tota l’organització, procurarà desenvolupar aquest nou dret de la millor manera possible amb la màxima qualitat possible. Valorarem totes les situacions. Com a tot arreu, el que ha passat és que ha aparegut un dret que no existia per decidir, en part, en quin moment i de quina manera pot morir una persona. L’eutanàsia es considera un acte assistencial i per això involucra el sistema sanitari

De quina manera s’atenien fins ara les persones que potser haurien volgut exercir l’eutanàsia?

Els recursos que s’han fet servir aquí per a la majoria de la població a vegades no són suficients; les cures pal·liatives no són prou i no tenien aquesta possibilitat.

Quantes sol·licituds podrien tenir per any?

No hi ha una prospecció de quantes persones podrien demanar exercir el dret a l’eutanàsia, però amb una societat semblant a Països Baixos i Bèlgica, estan entre el 2 i el 4% de totes les morts del país. Si a tota l’àrea del Taulí l’exerceixen entre el 2 i 4% de totes les persones que moren, estaríem parlant d’uns 60 i 120 casos respectivament, però no ho sabem exactament.

Quin és el procediment per exercir aquest nou dret?

Quan algun metge del Taulí sigui requerit per iniciar aquest procés, l’organització vetllarà perquè el metge el pugui dur a terme de manera adequada i s’acompanyarà el ciutadà en tot el procés. El metge ho consultarà a un altre especialista i el comitè de garanties haurà d’aprovar la sol·licitud.

De quina manera hi participarà el Comitè d’Ètica?

Des de bon principi vam veure molt clar que havíem de seguir un paper de col·laboració amb l’hospital. Hi ha un responsable del comitè especialment motivat i coneixedor d’aquest tema que actuarà com a expert per ajudar els companys que rebin la petició, els mateixos ciutadans o a l’organització, i com a assessor de la comissió de garanties. El comitè hauria de tenir un paper útil perquè el procediment es pugui fer amb la qualitat adequada.

Un metge pot decidir no intervenir en el procés de l’eutanàsia?

La llei preveu que donada aquesta circumstància es respecta el dret dels professionals directament implicats.

Un cop una persona vol exercir el dret a l’eutanàsia, què se li aplica?

Sabem d’altres experiències o el que està desenvolupat que són fàrmacs que primer tranquil·litzen i adormen per després administrar un fàrmac que atura els pulmons i la persona entra en un coma farmacològic que el fa deixar de respirar. El tractament tant pot ser administrat per una tercera persona, la majoria de vegades, o ho pot fer directament el mateix malalt de manera autoadministrada.

