Albert Gusi: De tenir por al bestiari popular a presidir una colla

A vegades, el primer cop que sents una cançó no t’acaba d’agradar, però a mesura que l’escoltes més vegades, finalment potser acaba sent la teva preferida. Això li va passar a Albert Gusi (Sabadell, 1987), però no amb una cançó, sinó amb la cultura popular. Quan era un infant, tenia por dels capgrossos, els diables i, també, dels gegants. Tanmateix, a poc a poc va començar a perdre la por a les figures del bestiari sabadellenc fins al punt que va acabar entrant a la Colla de Gegants i Grallers de Gràcia, d’on ara és el president.

En aquell moment tenia 13 anys i va ser la seva germana qui el va animar a fer el pas. “No hauria dit mai que m’acabaria posant en una colla. Tanmateix, quan vaig veure el que comportava la cultura popular m’hi vaig enganxar molt de pressa. La gresca i la tradició són molt potents”, explica Gusi. De fet, ja quan era adolescent va ampliar el seu espectre i va arribar a formar part dels Castellers de Sabadell, les Forques de Can Deu i les Bruixes del Nord. Això sí, quan va començar a treballar va haver de decidir entre una de les colles i, finalment, es va decantar per la primera a què havia entrat: els Gegants i Grallers de Gràcia. “Vaig haver de triar, però encara segueixo molt vinculat a la cultura popular de Sabadell”, diu l’Albert.

Com a president, té una gran responsabilitat a sobre, però ell assegura que tots els membres de la colla l’ajuden molt amb tot. “Ens repartim la feina. Per exemple, ara mateix hi ha un grup que prepara el nostre lluïment per a la Festa Major de la ciutat, mentre que un altre pensa en les possibles activitats que podem organitzar de cara a la festa gran de Gràcia”, explica.

La pandèmia, però, ha capgirat molts plans de la colla. “Per sort, hem pogut presentar l’Àliga, però no podem fer la cercavila i ens costa molt ajuntar-nos per assajar. També hem hagut d’anul·lar molts lluïments”, afirma Albert Gusi. El president dels Gegants i Grallers de Gràcia espera que “aviat” puguin celebrar més trobades amb altres entitats de cultura popular. Per acabar, Gusi indica que la colla té el relleu generacional “assegurat”. Ell sempre intenta transmetre la seva passió pels gegants als més petits amb l’objectiu que acabin entrant-hi. “Seguirem molts més anys fent lluïments“, finalitza.

Publicitat