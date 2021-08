Pau Rodríguez: "M’interessen els avenços que millorin el que fan persones"

El sector de la intel·ligència artificial té l’informàtic sabadellenc Pau Rodríguez (1991) entre els seus referents. Instal·lat des de ja fa uns anys a Montreal (Canadà), la Societat Científica Informàtica d’Espanya (SCIE) i la Fundbació BBVA l’han guardonat amb els premis que les dues institucions entreguen anualment per reconèixer la tasca dels joves informàtics.

Rodríguez té clar al que aspira, i és que li interessa “qualsevol tipus d’avenç que es pugui aplicar a diferents camps per millorar tasques que fan persones; tant podem parlar de salut com de mecànica”. Treballa com a investigador principal de l’empresa del sector Element AI i és professor adjunt de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Detectar el dolor

Rodríguez ha estat distingit per la seva contribució al desenvolupament de la intel·ligència artificial aplicada a camps com el mèdic, per exemple ajudant a detectar quan un pacient té dolor i dificultats per expressar-lo. Tot i que el premi el rebi ara, la investigació la va fer el 2016 durant el seu primer any de doctorat, juntament amb el Centre de Visió per Computador (CVC), i actualment s’està provant el sistema que ha desenvolupat en un hopsital de Niça.

La investigació consisteix a desenvolupar un sistema informàtic que sigui capaç d’associar el que veu a través de les imatges en vídeo amb diferents graus de dolor, per exemple per detectar malalties neurodegeneratives. La gràcia és que la màquina sigui capaç d’anticipar la detecció d’una malaltia veient patologies abans que ho pugui veure un humà generalment perquè mostren símptomes en una fase molt inicial, petits, que són pràcticament imperceptibles per l’humà. “La idea és que si un pacient no pot expressar el dolor que sent o no hi ha una persona a prop, amb una càmera simple i barata el sistema pot enviar una alarma”, descriu el responsable del projecte.

Pau Rodríguez assegura que va marxar a Montreal perquè és un pol d’atracció d’empreses i investigadors en intel·ligència artificial. Li agradaria tornar, però veu “difícil” que trobi unes condicions iguals.

