Ricard Rof: "Carla Domínguez està al nivell de les llegendàries Carme Valero i Montse Pujol"

L’atleta terrassenca de la Joventut Atlètica Sabadell (JAS) Carla Domínguez va viure una autèntica muntanya russa d’emocions al Mundial sub-20 celebrat a Nairobi (Kenya). Va aconseguir un cinquè lloc històric en els 5.000 m que durant una hora es va convertir en medalla de bronze. El temps que va passar entre la desqualificació de dues atletes africanes i la seva posterior readmissió per part del Comitè d’Apel·lació.

Després del seu títol a l’Europeu sub-20, la Carla afrontava la cita mundialista amb moltes ganes, però també conscient de les dificultats davant de rivals de gran nivell. Va fer una gran cursa, de menys a més. Això li va permetre acostar-se al grup capdavanter i signar una meritòria cinquena posició, amb la millor marca estatal de la història en aquesta categoria en un Mundial: 16’45’’79. També es convertia en la primera atleta no africana en una final en un Mundial sub-20.

Bronze... efímer

La Carla, doncs, tenia motius de sobra per sentir-se molt satisfeta amb la seva actuació, però minuts més tard va esclatar a plorar d’emoció quan un representant de la Federació Espanyola li comunicava que pujava al podi com a tercera classificada per la desqualificació de les africanes Melknat Wudu i Prisca Chesang. L’alegria va durar només una hora. El jurat d’Apel·lació va revisar la decisió i la readmissió de les dues atletes va deixar el bronze de l’egarenca en un somni efímer. Tornava a ser cinquena d’una prova que va guanyar l’etíop Mizan Alem. La Carla se sentia “molt contenta” i va dedicar l’èxit a la seva família, els seus companys i el seu actual entrenador, Alberto Parreño.

Un gran èxit

Des de la Joventut Atlètica Sabadell es va seguir amb molta atenció la seva actuació. L’expresident i actual vocal, exercint d’estadista del club, Ricard Rof, en feia una valoració molt positiva: “Suposa un gran èxit. No és fàcil anar a un campionat internacional. Cal tenir la mínima i que la federació et seleccioni. Al llarg de la història, només 16 atletes de la JAS ho han aconseguit en categoria júnior (actual sub-20). Accedir a la final ja és una proesa i el cinquè lloc, sumat al recent títol europeu, situa la Carla al nivell de les llegendàries Carme Valero i Montse Pujol en les seves respectives etapes com a júniors”.

Rof lamenta la rectificació que va impedir el bronze “quan no es va seguir el mateix criteri a la final de 1.500 metres masculina”.

D’altra banda, recorda la meteòrica trajectòria de l’atleta egarenca que va arribar a la JAS amb només 11 anys i va ser entrenada inicialment pel mític José Pro. “La seva progressió és impressionant. Ha aconseguit tots els títols estatals possibles i ara ho ha confirmat en l’àmbit internacional”.

Publicitat