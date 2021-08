Polèmica pel format prudent de la Festa Major de Sabadell

La Festa Major de Sabadell s’assemblarà poc a les dels darrers anys. Sense actes multitudinaris ni nocturns, l’Ajuntament ha optat per “extremar la prudència” i cauran moltes activitats del programa. Tot i que es mantenen algunes cites típiques –la cursa popular de 5 km, activitats infantils i unes barraques molt limitades–, l’objectiu d’evitar aglomeracions alterarà completament la celebració i imposarà la cita prèvia. El Govern municipal ho lamenta, però manté que és una decisió necessària, mentre que una part de l’oposició critica la solució escollida. Serà una celebració de prudència, però no ho és de consens.

L’alcaldessa, Marta Farrés, justifica que és qüestió de preservar la salut: “Hem preferit ser prudents i anul·lar totes les activitats que no tinguin un format contingut i siguin multitudinàries”. Ara bé, matisa que es podran fer aquelles activitats culturals, esportives o socials que siguin de “quilòmetre zero”.

Crítiques a la planificació

El portaveu d’Esquerra, Gabriel Fernàndez, recalca que no serà “la Festa Major que coneixem a la ciutat i que estem acostumats a viure i a gaudir” i que tindrà “importants activitats i espais absents”. És per això que insta l’executiu a “dir a la gent les coses com són i a tractar-la d’adulta”.

Les crítiques del principal grup de l’oposició se centren en la falta de consens amb què s’ha impulsat el format de la celebració: “La gestió dels grans temes de ciutat sempre requereixen formes i lideratges per prendre decisions segons acords amplis”. Fernàndez denuncia que no s’ha arribat a acords amb la resta de grups municipals ni amb les entitats, una situació que provoca “polèmiques” i “decisions discutibles”.

La Crida també està en desacord amb el format. Demanen que l’Ajuntament se cenyeixi a les restriccions del Procicat, que autoritza actes amb un aforament del 70% i d’un màxim de 3.000 persones a l’aire lliure. “Prenen la decisió unilateral de deixar Sabadell sense una Festa Major que s’ajusti a les mesures que marca el Procicat. Unes mesures que constantment ens posen sobre la taula per retallar drets”, critica la portaveu Nani Valero. Considera que es “menystenen” les entitats, “infantilitzen la població” i que amb mesures adequades es podria celebrar “un espai de trobada, de seguretat, de festivitat, amb què la gent pugui començar el nou curs amb alegria”. És una crítica que subscriu la Comissió de Festes Populars, que considera que les mesures es contradiuen amb el Procicat.

D’altra banda, el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, se sent còmode amb el format escollit, però amb matisos: “Les limitacions són raonables, però es podria fer la bicicletada o donar més marge perquè algunes activitats acabessin a la mateixa hora que la restauració”. El que preocupa a la formació, però, és com s’ha gestionat la situació, ja que el programa de la celebració es va filtrar i les entitats no han tingut informació clara ni continuada sobre la festa: “Lamentem la improvisació i la falta de planificació segons criteris sanitaris”.

Alineat amb la decisió de l’Ajuntament, el portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, expressa: “Evidentment, davant de circumstàncies excepcionals, calen mesures excepcionals. Tenint en compte que comença el curs escolar i molta gent s’incorpora a la feina, trobem prudent els criteris de seguretat”. Posa com a exemple no seguir les festes de Gràcia de Barcelona: “Seria perillós celebrar actes similars”.

